"Простіше точно не буде": Усик озвучив очікування від реваншу з Ф'юрі (фото)

Український боксер зізнався, що на перемогу його надихають українці, зокрема, зачитав західним журналістам лист з настановою від бійця Сил оборони, який отримав днями.

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21 грудня в Саудівській Аравії відбудеться довгоочікуваний бій-реванш британця Тайсона Ф'юрі проти українського боксера Олександра Усика. Під час підготовки до бою Олександр Усик поспілкувався з Daily Mail і розповів, як збирається перемогти суперника.

Так, у травні 2024 року Усик став першим беззаперечним чемпіоном у важкій вазі в епоху чотирьох поясів, позбавивши Ф’юрі титулу WBC. Український боксер заявив, що збирається перемогти британця вдруге, але цього разу очікує ще складніше випробування.

"Простіше точно не буде. Думаю, буде ще складніше. Я завжди налаштовувався на важку боротьбу. Мене хвилюють такі речі. Мені не потрібно, щоб було легше. Ви не можете досягти успіху без наполегливої ​​праці. Все, що легко дається, погано росте", — сказав український чемпіон журналістам.

Український боксер Олександр Усик готується до бою-реваншу

Очікується, що Ф'юрі цього разу покаже більший результат під час зважування і використає свій стиль Кронк, щоб спертися на Усика, тому українець впровадив елементи боротьби у свій тренувальний режим.

Як пише видання, попри те, що минулого разу Усик утримався від нокауту Ф'юрі в їх першому бою, зараз він підтвердив, що якщо з'явиться така можливість в майбутньому бою він нею скористається.

Український боксер Олександр Усик

Також журналісти запитали боксера щодо хейту в його бік в соцмережах, на що Олександр Усик відповів, що читає всі коментарі у вільний час, але навчився пробачати людей і намагається їх зрозуміти.

"Ось у чому справа: з 10 коментарів вісім можуть бути хорошими, а два — поганими. І не помічаєш вісімки, а думаєш: "А який сенс комусь писати поганий коментар?". Але в цьому й краса, що цих двох потрібно любити, тому що ці вісім люблять вас, але цих двох потрібно любити. І не вони мене повинні любити, а я їх", — сказав боксер.

Він показав журналістам лист, який отримав від свого земляка — бійця Сил оборони з теплими словами настанови. Він зачитав його присутнім, і в цей момент, як пише Daily Mail, "атмосфера в спортзалі миттєво змінилася, шум затих, а навколо повільно збиралися люди, захоплені тяжкістю моменту".

"Коли Усик закінчив читати, він зробив паузу, помітно зворушений. Він закрив листа, потім знову відкрив його, перечитуючи слова, наче глибше вбираючи кожен рядок. Очі розпливлися, ком став у горлі. Нарешті він повернувся до мене важким від емоцій голосом і сказав: "Дякую, це так багато значить". Це дає мені додаткову мотивацію", — пише журналіст видання.

Лист українського бійця до Олександра Усика

Шановний пане Олександре. Мене теж звуть Олександр, мій позивний "Шкет". Я боєць тактико-спецназу ГРІМ 41-ї окремої бригади Збройних Сил України.

Ми з братами спостерігаємо за всіма вашими поєдинками, коли це можливо, і всім серцем вболіваємо за вас. Ми пишаємося тим, що слава українського боксу зараз так гучно лунає. Це завжди було дуже важливо, і зараз кожна перемога України безцінна.

Ми знаємо, що таке важка праця і чого варта кожна перемога, на рингу чи в степах Донбасу.

Ми з побратимами захищали Київ, потім билися під Бахмутом, визволяли Херсон. Ви надихаєте нас, і ми будемо гідні української слави і всіх, хто для цього працює.

Ми вболіваємо за вас. Бажаємо перемоги та успіхів. Цього разу ми знову будемо за вас вболівати. Сподіваюся, ви відчуєте нашу підтримку навіть здалеку. Усі наші зусилля приведуть до головного – до нашої Спільної перемоги!

Тримаємо за вас кулаки, молимося, бажаємо успіхів! Разом до перемоги!

Нагадаємо, що чемпіон з боксу Олександр Усик, який є номінантом рейтингу Фокусу "Українець року". Бій Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі 18 травня 2024 року, став історичною подією. У дев'ятому раунді українець відправив суперника в нокдаун, але Ф'юрі продовжив бій, який тривав усі 12 раундів.