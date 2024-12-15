"Проще точно не будет": Усик озвучил ожидания от реванша с Фьюри (фото)

Украинский боксер признался, что на победу его вдохновляют украинцы, в частности, зачитал западным журналистам письмо с наставлением от бойца Сил обороны, которое получил на днях.

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21 декабря в Саудовской Аравии состоится долгожданный бой-реванш британца Тайсона Фьюри против украинского боксера Александра Усика. Во время подготовки к бою Александр Усик пообщался с Daily Mail и рассказал, как собирается победить соперника.

Так, в мае 2024 года Усик стал первым безоговорочным чемпионом в тяжелом весе в эпоху четырех поясов, лишив Фьюри титула WBC. Украинский боксер заявил, что собирается победить британца во второй раз, но на этот раз ожидает еще более сложное испытание.

"Проще точно не будет. Думаю, будет еще сложнее. Я всегда настраивался на тяжелую борьбу. Меня волнуют такие вещи. Мне не нужно, чтобы было легче. Вы не можете добиться успеха без упорного труда. Все, что легко дается, плохо растет", — сказал украинский чемпион журналистам.

Украинский боксер Александр Усик готовится к бою-реваншу

Ожидается, что Фьюри на этот раз покажет больший результат во время взвешивания и использует свой стиль Кронк, чтобы опереться на Усика, поэтому украинец внедрил элементы борьбы в свой тренировочный режим.

Как пишет издание, несмотря на то, что в прошлый раз Усик воздержался от нокаута Фьюри в их первом бою, сейчас он подтвердил, что если появится такая возможность в будущем бою он ею воспользуется.

Украинский боксер Александр Усик

Также журналисты спросили боксера относительно хейта в его сторону в соцсетях, на что Александр Усик ответил, что читает все комментарии в свободное время, но научился прощать людей и пытается их понять.

"Вот в чем дело: из 10 комментариев восемь могут быть хорошими, а два — плохими. И не замечаешь восьмерки, а думаешь: "А какой смысл кому-то писать плохой комментарий?". Но в этом и прелесть, что этих двоих нужно любить, потому что эти восемь любят вас, но этих двоих нужно любить. И не они меня должны любить, а я их", — сказал боксер.

Он показал журналистам письмо, которое получил от своего земляка — бойца Сил обороны с теплыми словами наставления. Он зачитал его присутствующим, и в этот момент, как пишет Daily Mail, "атмосфера в спортзале мгновенно изменилась, шум затих, а вокруг медленно собирались люди, увлеченные тяжестью момента".

"Когда Усик закончил читать, он сделал паузу, заметно тронутый. Он закрыл письмо, потом снова открыл его, перечитывая слова, как будто глубже впитывая каждую строчку. Глаза расплылись, ком стал в горле. Наконец он повернулся ко мне тяжелым от эмоций голосом и сказал: "Спасибо, это так много значит". Это дает мне дополнительную мотивацию", — пишет журналист издания.

Письмо украинского бойца к Александру Усику

Уважаемый господин Александр. Меня тоже зовут Александр, мой позывной "Шкет". Я боец тактико-спецназа ГРИМ 41-й отдельной бригады Вооруженных Сил Украины.

Мы с братьями наблюдаем за всеми вашими поединками, когда это возможно, и всем сердцем болеем за вас. Мы гордимся тем, что слава украинского бокса сейчас так громко звучит. Это всегда было очень важно, и сейчас каждая победа Украины бесценна.

Мы знаем, что такое тяжелый труд и чего стоит каждая победа, на ринге или в степях Донбасса.

Мы с побратимами защищали Киев, потом сражались под Бахмутом, освобождали Херсон. Вы вдохновляете нас, и мы будем достойны украинской славы и всех, кто для этого работает.

Мы болеем за вас. Желаем победы и успехов. На этот раз мы снова будем за вас болеть. Надеюсь, вы почувствуете нашу поддержку даже издалека. Все наши усилия приведут к главному — к нашей Общей победе!

Держим за вас кулаки, молимся, желаем успехов! Вместе к победе!

Напомним, что чемпион по боксу Александр Усик, который является номинантом рейтинга Фокуса "Украинец года". Бой Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри 18 мая 2024 года, стал историческим событием. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но Фьюри продолжил бой, который длился все 12 раундов.