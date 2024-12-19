Более 11 минут: Усик и Фьюри провели самую длинную дуэль взглядов в истории бокса (видео)

Боксеры встретились на заключительной пресс-конференции в Эр-Рияде перед чемпионским боем и установили рекорд.

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Александр Усик и Тайсон Фьюри встретились перед боем-реваншем в Эр-Рияде. И их встреча завершилась рекордной дуэлью взглядов, которая длилась более 11 минут и чуть не переросла в драку. Боксеров даже пришлось разводить в разные стороны. Об этом сообщает Mirror.

Дуэль взглядов Александра Усика и Тайсона Фьюри

Журналисты подсчитали, что Усик и Фьюри смотрели друг на друга 11 минут и 20 секунд, пока их не пришлось растягивать.

Сегодняшняя пресс-конференция началась достаточно спокойно. 37-летний Усик прибыл в сопровождении живой музыки и группы певцов. Оба бойца сначала были немногословными, хотя Фьюри сразу заявил, что на этот раз настроен серьезно, в отличие от первого боя.

"Сейчас у нас просто шоу со светом и камерами. Все решится в субботу", — спокойно отметил украинский чемпион перед традиционной дуэлью взглядов.

Фьюри пообещал, что "причинит много боли" Усику на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде в субботу вечером.

"Это все, что я могу сказать. Разговоры закончены. В первом бою я говорил, шутил — всю свою карьеру — на этот раз я серьезен. Я собираюсь нанести серьезный урон. Смотрите, как я работаю", — заявил британец.

А во время дуэли взглядов, традиционного ритуала перед боксерскими боями, Тайсон Фьюри начал терять самоконтроль.

Ни один не хотел первым отвести взгляд. Фьюри становился все агрессивнее и начал выкрикивать оскорбления, тогда как Усик сохранял спокойствие. В конце концов, украинского боксера пришлось оттягивать, после чего он покинул сцену с поднятыми руками, будто празднуя победу.

Дуэль взглядов Александра Усика и Тайсона Фьюри

Тренер Усика Сергей Лапин прокомментировал предстоящий бой и сказал, что в субботу "нас ждет бой двух великих чемпионов, в котором один из них докажет, что он сильнее".

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен убежден, что на этот раз бой не продлится все раунды: "Тайсон в отличной форме, и нас ждет особое событие".

В пятницу, 20 декабря, боксеры встретятся в последний раз перед боем на официальном взвешивании.

Напомним, в предыдущем бою, который состоялся в мае, Усик победил Фьюри раздельным решением судей. Бой-реванш состоится 21 декабря, на кону стоят титулы WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе.

А Фокус собрал все, что известно о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри, который состоится 21 декабря около полуночи.