Усик и Фьюри снова встретятся на ринге: где и когда смотреть, какие гонорары и коэффициенты

Уже на выходных состоится долгожданный бой-реванш, на кону — титул чемпиона мира в супертяжелом весе. В команде Александра Усика рассказали, на что он планирует потратить деньги.

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Уже в этом году состоится долгожданный реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Как известно, украинский и британский боксеры уже закрыли свои тренировочные лагеря. Они встретятся на ринге на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. Фокус собрал информацию о поединке, на кону которого титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Реванш Усика и Фьюри: когда и где смотреть

Поединок будет проходить 21 декабря, начало — примерно в полночь.

Когда начнется бой-реванш Усика и Фьюри Фото: Скриншот

Бой будет транслировать сервис MEGOGO. Его можно будет посмотреть по подпискам "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" и "MEGOPACK XL". Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится в субботу.

В комментариях пресс-служба MEGOGO подтвердила, что также будет доступен поединок в записи.

Будет ли бой-реванш Усика и Фьюри в записи или нет Фото: Скриншот

Реванш Усика и Фьюри: гонорары

По данным The Sportster, после прошлого боя Фьюри заработал примерно 100 миллионов долларов, а Усик, который вышел победителем лишь примерно 38 миллионов долларов. На этот раз ожидается, что кошелек реванша составит 190 миллионов долларов.

Как пояснили в ТСН, эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика. То есть украинец получит 114 миллионов долларов, а британец — 76 миллионов долларов. От продаж платных трансляций гонорары боксеров не будут зависеть.

В "РБК-Украина" со ссылкой на неназванных собеседников из команды Усика сообщили, что он планирует потратить по крайней мере часть гонорара на помощь ВСУ и финансирование стартапа Usyk Foundation — социальную сеть для боксеров и фанатов. Проект является воплощением амбиции спортсмена оставить длительный след в истории бокса даже после того, как он завершит карьеру.

Информацию о сумме гонорара источники не прокомментировали, ссылаясь на конфиденциальность контракта.

Коэффициент ставок на реванш Усика и Фьюри

На момент публикации материала фаворитом украинских букмекеров является Усик. Коэффициент ставки на его победу составляет 1,70 в то время, как коэффициент для Фьюри достигает 2,55. Наименее вероятной считается ничья — 15,00.

Коэффициенты показывают, что досрочную победу считают менее вероятной, чем победу по очкам в случае с обоими боксерами. Вероятность нокаута или дисквалификации оценивают как маловероятную также в обоих случаях.

Напомним, украинский боксер Александр Усик в мае 2024 года стал первым безоговорочным чемпионом в тяжелом весе в эпоху четырех поясов, лишив Фьюри титула WBC. Он рассказал, что собирается победить во второй раз, но готовится к тому, что будет сложнее.

Своим прогнозом относительно реванша Усик — Фьюри поделился британский боксер Энтони Джошуа. Он вспомнил о пренебрежении, которое звучало в заявлениях британца перед первым боем.