Усик і Ф'юрі знову зустрінуться на рингу: де і коли дивитись, які гонорари й коефіцієнти

Вже на вихідних відбудеться довгоочікуваний бій-реванш, на кону — титул чемпіона світу у надважкій вазі. У команді Олександра Усика розповіли, на що він планує витратити гроші.

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Вже цього житня відбудеться довгоочікуваний реванш Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі. Як відомо, український та британський боксери вже закрили свої тренувальні табори. Вони зустрінуться на рингу на Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Фокус зібрав інформацію про поєдинок, на кону якого титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі.

Реванш Усика та Ф’юрі: коли й де дивитись

Поєдинок проходитиме 21 грудня, початок — приблизно опівночі.

Коли почнеться бій-реванш Усика та Ф"юрі Фото: Скриншот

Бій транслюватиме сервіс MEGOGO. Його можна буде подивитись за передплатами "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" та "MEGOPACK XL". Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" і на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться у суботу.

У коментарях пресслужба MEGOGO підтвердила, що також буде доступний поєдинок у записі.

Чи буде бій-реванш Усика та Ф"юрі в записі Фото: Скриншот

Реванш Усика та Ф’юрі: гонорари

За даними The Sportster, після минулого бою Ф’юрі заробив приблизно 100 мільйонів доларів, а Усик, який вийшов переможцем лише приблизно 38 мільйонів доларів. Цього разу очікується, що гаманець реваншу складе 190 мільйонів доларів.

Як пояснили в ТСН, ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика. Тобто українець отримає 114 мільйонів доларів, а британець — 76 мільйонів доларів. Від продажів платних трансляцій гонорари боксерів не залежатимуть.

У "РБК-Україна" з посиланням на неназваних співрозмовників з команди Усика повідомили, що він планує витратити принаймні частину гонорару на допомогу ЗСУ та фінансування стартапу Usyk Foundation — соціальну мережу для боксерів і фанатів. Проєкт є втіленням амбіції спортсмена залишити тривалий слід в історії боксу навіть після того, як він завершить кар’єру.

Інформацію про суму гонорару джерела не прокоментували, посилаючись на конфіденційність контракту.

Коефіцієнт ставок на реванш Усика та Ф’юрі

На момент публікації матеріалу фаворитом українських букмекерів є Усик. Коефіцієнт ставки на його перемогу становий 1,70 у той час, як коефіцієнт для Ф’юрі сягає 2,55. Найменш ймовірною вважається нічия — 15,00.

Коефіцієнти показують, що дострокову перемогу вважають менш ймовірною, ніж перемогу за очками у випадку з обома боксерами. Ймовірність нокауту або дискваліфікації оцінюють як малоймовірну також в обох випадках.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик у травні 2024 року став першим беззаперечним чемпіоном у важкій вазі в епоху чотирьох поясів, позбавивши Ф’юрі титулу WBC. Він розповів, що збирається перемогти вдруге, але готується до того, що буде складніше.

Своїм прогнозом щодо реваншу Усик — Ф’юрі поділився британський боксер Ентоні Джошуа. Він згадав про зневагу, яка звучала у заявах британця перед першим боєм.