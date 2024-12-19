Понад 11 хвилин: Усик і Ф'юрі провели найдовшу дуель поглядів в історії боксу (відео)

Боксери зустрілись на заключній пресконференції в Ер-Ріяді перед чемпіонським боєм та встановили рекорд.

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Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зустрілись перед боєм-реваншем у Ер-Ріяді. І їхня зустріч завершилась рекордною дуеллю поглядів, яка тривала понад 11 хвилин і мало не переросла в бійку. Боксерів навіть довелось розводити у різні боки. Про це повідомляє Mirror.

Дуель поглядів Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі

Журналісти підрахували, що Усик та Ф'юрі дивилися один на одного 11 хвилин і 20 секунд, доки їх не довелося розтягувати.

Сьогоднішня пресконференція розпочалася досить спокійно. 37-річний Усик прибув у супроводі живої музики та групи співаків. Обидва бійці спочатку були небагатослівними, хоча Ф'юрі одразу заявив, що цього разу налаштований серйозно, на відміну від першого бою.

"Зараз у нас просто шоу зі світлом і камерами. Все вирішиться в суботу", — спокійно зазначив український чемпіон перед традиційною дуеллю поглядів.

Ф'юрі пообіцяв, що "завдасть багато болю" Усику на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді в суботу ввечері.

"Це все, що я можу сказати. Розмови закінчено. У першому бою я говорив, жартував — всю свою кар'єру — цього разу я серйозний. Я збираюся завдати серйозної шкоди. Дивіться, як я працюю", — заявив британець.

А під час дуелі поглядів, традиційного ритуалу перед боксерськими боями, Тайсон Ф'юрі почав втрачати самоконтроль.

Жоден не хотів першим відвести погляд. Ф'юрі ставав дедалі агресивнішим та почав викрикував образи, тоді як Усик зберігав спокій. Зрештою, українського боксера довелося відтягувати, після чого він залишив сцену з піднятими руками, ніби святкуючи перемогу.

Дуель поглядів Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі

Тренер Усика Сергій Лапін прокоментував майбутній бій та сказав, що у суботу "нас чекає бій двох великих чемпіонів, в якому один з них доведе, що він сильніший".

Промоутер Ф'юрі Френк Воррен переконаний, що цього разу бій не триватиме всі раунди: "Тайсон у відмінній формі, і нас чекає особлива подія".

У п'ятницю, 20 грудня, боксери зустрінуться востаннє перед боєм на офіційному зважуванні.

Нагадаємо, у попередньому бою, який відбувся в травні, Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Бій-реванш відбудеться 21 грудня, на кону стоять титули WBA, WBC та WBO в суперважкій вазі.

А Фокус зібрав все, що відомо про бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня близько опівночі.