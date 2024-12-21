Бій—реванш між Усиком та Ф'юрі: штучний інтелект назвав переможця

ChatGPT вважає, що у реванші з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик має трохи більші шанси на перемогу. Такі висновки штучний інтелект зробив, проаналізувавши попередній поєдинок та характеристики обох бійців.

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Український боксер Олександр Усик має трохи більше шансів на перемогу, ніж його суперник, британець Тайсон Ф'юрі. До такого висновку дійшов штучний інтелект ChatGPT, пише "РБК-Україна".

Віртуальний помічник навів декілька аргументів на користь своєї гіпотези. Усик переможе суперника, як запевняє ШІ, адже в нього є три переваги, серед яких технічна майстерність, фізична підготовка та психологічна перевага.

"Прогнозую, що Олександр Усик має трохи більше шансів на перемогу, ніж Тайсон Ф'юрі", — зазначив ChatGPT, перераховуючи фактори, які, як вважає ШІ, можуть стати запорукою успіху у бої-реванші.

Технічна майстерність: Усик демонструє вражаючу мобільність і боксерський інтелект, що дозволило йому успішно протистояти важким суперникам, зокрема й Ф'юрі в попередньому поєдинку.

Фізична підготовка: Усик відомий своїм фанатичним підходом до тренувань, і його витривалість часто є вирішальним фактором у пізніх раундах.

Психологічна перевага: Перемога в першому бою дає психологічну перевагу. Усик знає, що він може перемогти Ф'юрі, і це додає впевненості.

Утім, попередив ChatGPT, недооцінювати Тайсона Ф'юрі не варто, оскільки той має фізичну перевагу в розмірах, здатність адаптуватися до суперників та чималеньку силу удару.

Прогноз ChatGPT щодо реваншу Усик - Ф'юрі

І якщо "Циганський король" зробив правильні висновки з травневого бою, ця зустріч-реванш може бути зовсім іншою, застеріг ШІ.

"Мій прогноз: Усик переможе за очками, але бій буде важким і конкурентним", — зробив висновок ChatGPT.

Нагадаємо, уперше в історії світового боксу за поєдинком в Ер-Ріяді стежитиме суддя зі штучним інтелектом, вільний від упередженості та людських помилок. Дебют такого рефері є експериментом, який не вплине на офіційні результати.

Фокус зібрав все, що відомо про бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня близько опівночі.