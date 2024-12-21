Бой-реванш между Усиком и Фьюри: искусственный интеллект назвал победителя

ChatGPT считает, что в реванше с Тайсоном Фьюри Александр Усик имеет немного больше шансов на победу. Такие выводы искусственный интеллект сделал, проанализировав предыдущий поединок и характеристики обоих бойцов.

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Украинский боксер Александр Усик имеет чуть больше шансов на победу, чем его соперник, британец Тайсон Фьюри. К такому выводу пришел искусственный интеллект ChatGPT, пишет "РБК-Украина".

Виртуальный помощник привел несколько аргументов в пользу своей гипотезы. Усик победит соперника, как уверяет ИИ, ведь у него есть три преимущества, среди которых техническое мастерство, физическая подготовка и психологическое преимущество.

"Прогнозирую, что Александр Усик имеет немного больше шансов на победу, чем Тайсон Фьюри", — отметил ChatGPT, перечисляя факторы, которые, как считает ИИ, могут стать залогом успеха в бою-реванше.

Техническое мастерство: Усик демонстрирует впечатляющую мобильность и боксерский интеллект, что позволило ему успешно противостоять тяжелым соперникам, в том числе и Фьюри в предыдущем поединке.

Физическая подготовка: Усик известен своим фанатичным подходом к тренировкам, и его выносливость часто является решающим фактором в поздних раундах.

Психологическое преимущество: Победа в первом бою дает психологическое преимущество. Усик знает, что он может победить Фьюри, и это придает уверенности.

Впрочем, предупредил ChatGPT, недооценивать Тайсона Фьюри не стоит, поскольку тот имеет физическое преимущество в размерах, способность адаптироваться к соперникам и немалую силу удара.

Прогноз ChatGPT относительно реванша Усик — Фьюри

И если "Цыганский король" сделал правильные выводы из майского боя, эта встреча-реванш может быть совсем другой, предостерег ИИ.

"Мой прогноз: Усик победит по очкам, но бой будет тяжелым и конкурентным", — заключил ChatGPT.

Напомним, впервые в истории мирового бокса за поединком в Эр-Рияде будет следить судья с искусственным интеллектом, свободный от предвзятости и человеческих ошибок. Дебют такого рефери является экспериментом, который не повлияет на официальные результаты.

Фокус собрал все, что известно о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри, который состоится 21 декабря около полуночи.