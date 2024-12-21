Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри в Эр-Рияде: когда и где смотреть реванш

Спортивные аналитики называют бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри легендарным и историческим событием в мире спорта. Боксеры сразятся за пояса WBC, WBA и WBO, победитель будет считаться объединенным чемпионом мира.

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Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри пройдет в ночь с 21 на 22 декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде. Спортивные аналитики уже считают это событие в мире спорта легендарным и историческим.

Прошлая встреча боксеров состоялась в мае 2024 года, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Теперь в коллекции украинца четыре чемпионских пояса: IBF, WBO, WBA и WBC. Столь высокий титул последний раз получил британский боксер Леннокс Льюис в 1999 году, отмечает ВВС.

Фьюри получил от Усика первое поражение в профессиональной карьере Фото: Boxing Scene

Фьюри тогда получил первое поражение в профессиональной боксерской карьере. Примечательно, что Усик отказался от пояса IBF ради реванша с Фьюри, ведь федерация выступает против обязательного реванша и считает, что чемпион должен защищать свой титул не в бою с предыдущим соперником.

Боксеры сразятся за пояса WBC, WBA и WBO, победитель поединка будет считаться не абсолютным, а объединенным чемпионом мира.

Бой "Усик — Фьюри": где смотреть

Официальным транслятором боя Александра Усика и Тайсона Фьюри стал медиасервис MEGOGO, трансляция вечера бокса начнется в 18:50 по киевскому времени. Сервис покажет бой и весь файткард по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Главный бой вечера стартует 22 декабря в 1:00. Трансляция боя "Усик — Фьюри" доступна в подразделе "Единоборства" раздела "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".

Прямая трансляция боя "Усик — Фьюри" будет доступна и на сервисе DAZN, первый поединок андеркарда покажут с 19:00 по киевскому времени. В андеркарде поединка можно будет увидеть украинских боксеров Сергея Богачука, Даниэля Лапина и Андрея Новицкого.

Бой "Усик — Фьюри": прогноз

Александра Усика считают фаворитом схватки. Букмекеры GGBET предлагают ставить на победу украинца с коэффициентом 1,83. Успех британца оценивается в 2,39, показатели на ничью достигают уровня 18,00.

ChatGPT считает, что в реванше с Тайсоном Фьюри Александр Усик имеет немного больше шансов на победу. По мнению ИИ, Усик обладает тремя преимуществами перед своим соперником.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский звонил Усику по видеосвязи перед "историческим" реваншем. Зеленский просил Усика "не сильно бить Тайсона Фьюри", чтобы британцы не отказали в поставках ракет Storm Shadow.

Сам Усик признавался, что реванш с Фьюри не будет простым. Украинец отрабатывал элементы борьбы при тренировках, чтобы одолеть соперника.