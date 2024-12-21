Усику заборонили цілувати хреста під час бою з Ф'юрі: в чому причина (відео)

Промоутер Тайсона Ф'юрі каже, що під час бою "губи боксера зможуть торкатися тільки пляшки з водою".

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Українському боксеру під час бою-реваншу Усик — Ф'юрі заборонять цілувати натільний хрест. Таке рішення ухвалили через конфлікт, який виник під час попереднього бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі у травні. Тоді хрест сприйняли за інгалятор, пише TalkSport.

На відео, знятому у травні під час перемоги Усика роздільним рішенням суддів над Ф'юрі в Ер-Ріяді, користувачі соцмереж побачили нібито "інгалятор", який насправді виявився хрестом. Зазначається, що інгалятори під час боксерських поєдинків заборонені та вважаються допінгом.

Команда Усика відреагувала на чутки та пояснила, що інгалятора на рингу не було. Проте цей випадок викликав бурхливу реакцію в мережі та змусив організаторів поєдинку провести розслідування.

За словами журналістів, промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен підтвердив, що під час реваншу в ніч з 21 на 22 грудня "губи боксера зможуть торкатися тільки пляшки з водою".

"Після бою було багато припущень, вони не були впевнені, що це було. Ми просто всьому цьому запобігаємо. Якщо боксеру до рота потрапить щось, крім води, інспектор це вилучить. І якщо щось буде виявлено заборонене, тоді вони розберуться з цим, перевірять це, що б це не було", — сказав промоутер британця.

Френк Уоррен припустив, що до цього рішення організаторів спонукав табір Ф'юрі, щоб уникнути можливих спекуляцій і скандалів цього разу.

Нагадаємо, 21 грудня ЗМІ писали, що промоутер Усика звинуватив Ф'юрі в порушенні правил. Він зазначив, що правилами заборонена густа борода, бо вона може пом'якшити силу удару.

Також напередодні реваншу Усик — Ф'юрі штучний інтелект назвав переможця бою. На думку ChatGPT, український боксер має невелику перевагу над британцем.