Промоутер Усика звинуватив Ф'юрі в грубому порушенні правил перед реваншем: причина скандалу

Команда Олександра Усика звинуватила Ф'юрі в грубому порушенні суворих правил щодо довжини волосся на обличчі, вимагаючи, щоб той поголив свою густу бороду. Відрощував рослинність на обличчі британець 12 тижнів.

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Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк обурений грубими порушеннями правил носіння бороди Тайсоном Ф'юрі. Про це пише The Sun.

За його словами, у правилах Всесвітньої боксерської ради (World Boxing Council; WBC) чітко сказано, що спортсмен може носити підстрижену бороду, якщо її густота не пом'якшує і не впливає на силу удару або траєкторію ударів, а також не призводить до порізів або саден у суперника. Тому, підкреслює він, бороду Тайсона потрібно підстригти.

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Водночас промоутер Ф'юрі Френк Воррен навідріз відмовився голити бороду своєму підопічному, оскільки, за його словами, до цього поєдинку багато боксерів виходили на ринг, маючи бороду.

Британська рада з контролю за боксом, опитана виданням Sun, вважає, що Ф'юрі повинен буде підстригтися, якщо Усик поскаржиться на порушення правил. Водночас глава WBC Маурісіо Сулейман не вважає, що Ф'юрі отримає будь-яку перевагу, маючи бороду.

Зазначимо, що перед своїм першим боєм у травні Ф'юрі був абсолютно гладко поголений.

Перша зустріч Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі на рингу відбулася 18 травня 2024 року. У 9 раунді українець відправив суперника в нокдаун, але Ф'юрі продовжив бій, який тривав усі 12 раундів. У розмові з Daily Mail Усик підтвердив, що якщо під час реваншу в нього з'явиться можливість відправити Ф'юрі в нокаут, він нею скористається.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив Олександра Усика не надто сильно бити Ф'юрі, щоб британці не заборонили ракети Storm Shadow.