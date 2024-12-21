Промоутер Усика обвинил Фьюри в грубом нарушении правил перед реваншем: причина скандала

Команда Александра Усика обвинила Фьюри в грубом нарушении строгих правил относительно длины волос на лице и потребовала, чтобы тот побрил свою густую бороду. Отращивал растительность на лице британец 12 недель.

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Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк возмущен грубыми нарушениями правил ношения бороды Тайсоном Фьюри. Об этом пишет The Sun.

По его словам, в правилах Всемирного боксерского совета (World Boxing Council; WBC) четко сказано, что спортсмен может носить подстриженную бороду, если ее густота не смягчает и не влияет на силу удара или траекторию ударов, а также не приводит к порезам или ссадинам у соперника. Поэтому, подчеркивает он, бороду Тайсона нужно подстричь.

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В то же время промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен, наотрез отказался брить бороду своему подопечному, так как, по его словам, до этого поединка многие боксеры выходили на ринг, имея бороду.

Британский совет по контролю за боксом, опрошенный изданием Sun, считает, что Фьюри Должен будет подстричься, если Усик пожалуется на нарушение правил. В то же время глава WBC Маурисио Сулейман не считает, что Фьюри получит какое-либо преимущество, имея бороду.

Отметим, что перед своим первым боем в мае Фьюри был абсолютно гладко выбрит.

Первая встреча Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри на ринге состоялась 18 мая 2024 года. В 9 раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но Фьюри продолжил бой, который длился все 12 раундов. В разговоре с Daily Mail Усик подтвердил, что если во время реванша у него появится возможность отправить Фьюри в нокаут, он ею воспользуется.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил Александра Усика не слишком сильно бить Фьюри, чтобы британцы не запретили ракеты Storm Shadow.