Закріпив за собою статус легенди: Усік переміг Ф'юрі за очками в Ер-Ріяді

Під час поєдинку британський боксер намагався використати перевагу в зрості, вазі та розмаху рук. Проходило кілька небезпечних аперкотів. Але джеби Усика були точнішими.

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У ніч на 22 грудня українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі у поєдинку-реванші за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Це була ще одна шахівниця справжніх панчерів, але визначити найсильнішого знову довелося суддям. Перемога знову дісталася українцеві, результат той самий, що й у попередньому бою, але рішення суддів уже було одностайним: 116-112 х3 — все на користь чемпіона, який захистив свої титули.

Oleksandr The Great, з таким заголовком вийшла публікація у популярному британському виданні TalkSport (воно ж спортивне радіо). Українець закріпив свій легендарний статус, написали журналісти.

"Циганський король" Тайсон Ф'юрі мав намір помститися своєму давньому опоненту й увійти до елітного боксерського клубу, де присутні такі імена, як Мохаммед Алі, Евандер Холіфілд, Леннокс Льюїс та Майкл Мурер. Усі вони ставали триразовими чемпіонами світу у важкій вазі.

Своєю чергою, Усік збирався закріпити своє ім'я як лідер у списку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, а також зберегти серію без поразок, перемігши свого суперника вдруге поспіль.

Олександр Усик й Тайсон Фьюри Фото: Скрін відео

Під час поєдинку британський боксер намагався використати перевагу в зрості, вазі та розмаху рук. Проходило кілька небезпечних аперкотів. Але джеби Усика були точнішими.

Наприкінці на запитання Усик сказав: "Я переміг і це все". Він також згадав про те, що перед боєм син-дзюдоїст домігся успіху і сказав: "Тату, ти наступний". Одразу після бою до Усика на ринг також підійшов Даніель Дюбуа і попросив про реванш.

Олександр Усик й Тайсон Фьюри

До слова, на матчі були присутні досить багато представників світу боксу та спорту загалом. До слова, був і футболіст лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик. Вінгера лондонських "пенсіонерів", якому, до слова, загрожує тривала дискваліфікація за допінг, бачили біля рингу і в бекстейджі. У той час, поки Усик готувався захистити свою чемпіонську корону.

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Нагадаємо, що Усику заборонили цілувати хрест під час бою з Ф'юрі.