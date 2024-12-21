Усик з талісманом-віслюком на Kingdom Arena. Реванш Усик - Фьюрі: онлайн-трансляція бою
Ф'юрі має намір вибити Усика з дивізіону важкоатлетів і повернути назад у крузервейт. "Йому доведеться. Я поб'ю його дуже сильно", — заявив Ф'юрі та пообіцяв, що публіка побачить найкращу його версію. Тайсон Ф'юрі ґрунтовно готувався до поєдинку з Олександром Усиком: протягом трьох місяців не був у родинному колі й навіть не розмовляв з дружиною. Жодного слова!
У суботу, 21 грудня, відбудеться бій-реванш Олександра Усика, який у статусі об'єднаного чемпіона в суперважкій вазі протистоятиме Тайсону Ф'юрі.
Бій приймає Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Фокус веде пряму трансляцію реваншу Усик — Ф'юрі. Початок поєдинку — о 01:00 неділі, 22 грудня.
Онлайн-трансляція реваншу Усик — Ф'юрі
Бокс. Суперважка вага
Бій за пояси WBA, WBO, WBC
Ер-Ріяд, Kingdom Arena
Рефері: Роберто Рамірес-молодший (Пуерто-Рико)
Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі
2 ГОДИНИ 35 ХВИЛИН ДО БОЮ. "Циганський король" вибрав для себе дуже інтенсивний та "самотній" режим підготовки.
2 ГОДИНИ 40 ХВИЛИН ДО БОЮ. Усік прибув на "Арену Королівства" з талісманом!
3 ГОДИНИ ДО БОЮ. Тайсон Ф'юрі прибув на головний бій свого життя. І все ще з бородою!
3 ГОДИНИ 10 ХВИЛИН ДО БОЮ. Ікона боксу Роберт Дюран також на "Арені Королівства".
3 ГОДИНИ ДО БОЮ. Головна дійова особа боксерського вечора – Олександр Усик – з'явилася на Kingdom Arena. Чи збереже він корону чемпіона сьогодні?
3,5 ГОДИНИ ДО БОЮ. Дружина Тайсона Ф'юрі чекає на швидку перемогу від чоловіка.
"Він в ударі, зробить все швидко і дуже брутально", — вважає Періс Фьюрі.
4 ГОДИНИ ДО БОЮ. Ф'юрі має намір вибити Усика з дивізіону важкоатлетів і повернути назад у крузервейт.
"Йому доведеться. Я поб'ю його дуже сильно", — заявив Ф'юрі та пообіцяв, що публіка побачить найкращу його версію.
"Ви побачите кращого мене цього разу, я впевнений. Упевнений, що безперечно буду краще, ніж минулого разу", — додав він.
6 ГОДИН ДО БОЮ. Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик прибув на Kingdom Arena підтримати земляка. 23-річний футболіст поки тимчасово відсторонений від футболу через виявлену в його організмі заборонену речовину — мельдонію.
Штучний інтелект віддає перевагу Усику
Під час бою-реваншу Усик — Ф'юрі, за оцінками ChatGPT, в українського боксера буде перевага. Штучний інтелект проаналізував попередній поєдинок і дані обох боксерів.
ШІ аргументував співвідношення сил низкою причин, серед яких технічна майстерність, фізична готовність і психологічна перевага. За цими показниками Усик виглядає сильнішим.
"Прогнозую, що Олександр Усик має трохи більше шансів на перемогу, ніж Тайсон Ф'юрі", — написав ChatGPT.
Усику заборонили цілувати хрест
З останніх новин із розташувань боксерів — Олександру Усику заборонили ритуал із цілуванням хреста перед боєм. Під час травневої перемоги користувачі соціальних мереж прийняли хрест за інгалятор. Інгалятори під час боксерських боїв під суворою забороною і вважаються допінгом.
Усик — Ф'юрі: дружина британця поскаржилася на суворий графік підготовки чоловіка
Програвши перший бій, Ф'юрі вирішив відсторонитися від сім'ї на 12 тижнів у відчайдушній спробі повернути свої титули.
"Це була тривала підготовка, не був із дружиною і дітьми протягом трьох місяців. Я не говорив із Періс взагалі протягом трьох місяців. Жодного слова. Я багатьом пожертвував. Але все це окупиться, якщо я виграю, 100%", — пояснив 36-річний "Циганський король".
Наразі Періс уже приїхала в Ер-Ріяд, щоб підтримати чоловіка.
"Він відсторонювався від сімейного життя на кілька місяців, поставив себе в дуже серйозні умови та має дуже і дуже цілеспрямований вигляд", — заявила дружина Ф'юрі.
Усик — Ф'юрі: коли та де дивитися реванш
Права на показ бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі належать медіасервісу Megogo. Трансляція вечора боксу стартує о 18:50 за київським часом. Бій і весь файткард будуть доступні за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" тощо.
Головний бій вечора розпочнеться 22 грудня приблизно о 1:00. Поєдинок "Усик — Ф'юрі" також покаже сервіс DAZN, перший поєдинок андеркарда буде доступний з 19:00 за київським часом. Серед іншого, на ринг вийдуть українські боксери Сергій Богачук, Даніель Лапін та Андрій Новицький.
Нагадаємо, що промоутер Усика звинуватив Ф'юрі в грубому порушенні правил перед боєм-реваншем.
Також повідомлялося, що Усик і Ф'юрі провели найдовшу дуель поглядів в історії боксу.