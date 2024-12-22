Танец, марки и гонорар: что интересного происходило после боя-реванша Усика с Фьюри (видео)

Александр Усик подтвердил свое чемпионство, выстояв 12 раундов против Тайсона Фьюри. Фокус собрал подробности о рекордном гонораре украинца, критике ИИ, музейном экспонате на ринге и планах чемпиона на ближайшее будущее.

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Ночью на 22 декабря украинский боксер Александр Усик победил на ринге британского соперника Тайсона Фьюри и сохранил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO. Фокус собрал детали о самом интересном, что происходило после боя-реванша.

Усик привез в Саудовскую Аравию саблю украинского гетмана

После своей победы украинец поднял над рингом настоящую саблю Ивана Мазепы. В общественной организации Ukraine WOW сообщили, что сабля XVII века прилетела в Эр-Рияд из Черниговского исторического музея. Ее доставили под контролем специалистов с соблюдением всех норм. Такой экспонат разрешили вынести на ринг впервые за всю историю бокса.

"Это напоминание миру о выдающемся гетмане, который боролся против России, за свободу и единство Украины, еще триста лет назад. (…) Веками Россия порочила имя гетмана Мазепы. Благодаря Александру Усику оно возвращается в мировое медиапространство и получит признание, которого заслуживает", — отметили в организации.

Также популяризаторы культуры опубликовали кадры, которые были сделаны за 8 часов до боя-реванша. Они отметили, что когда Усик впервые провел рукой над саблей, "в комнате воцарилась такая тишина, будто сама история была здесь". На фото и видео можно увидеть, как чемпион поднимал над головой специальный бокс с экспонатом. Позже он сделал это на ринге.

Слово Усика после боя

Стоя на ринге после победы, Усик рассказал, что 21 декабря его дети победили в своих поединках по дзюдо и сказали отцу, что он — следующий. Боксер поделился, что согласился с сыновьями, и впоследствии подтвердил это на ринге.

Свою победу Усик посвятил матери, которая переживает за чемпиона. Затем он добавил, что посвящает победу всем матерям Украины.

Усик согласился на следующий бой

На ринге после поединка появился британский боксер Дэниел Дюбуа, которого Усик победил за 9 раундов в 2023 году, отправив соперника дважды в нокдаун. Дюбуа попросил о реванше, и украинский чемпион ему ответил, что готов к бою. Однако он отметил, что нуждается в отдыхе на некоторое время.

Также после победы Усик заявил, что "хочет большего".

Главное из пресс-конференции

В интервью после боя Усик поделился, что очень уважает Фьюри и считает его своим "самым жестким соперником".

"Тайсон много говорит, не так ли? Это всего лишь шоу. Я очень уважаю его. 24 раунда! Все это вошло в историю", — сказал он.

На критику решения судей, которое Фьюри назвал рождественским подарком для украинца, он поблагодарил бога за это, своих тренеров и команду. Он не стал спорить, но добавил, что победил.

Александр Усик поблагодарил бога и команду за победу Фото: Getty Images

Также Усик прокомментировал форму британца, который набрал вес перед поединком. Он в шутку заметил, что Фьюри весил 127 килограммов вместе с одеждой и обувью, а в карманы мог положить дабл-чизбургер или золото.

Вес Тайсона Фьюри достигал 127 килограммов Фото: Getty Images

По поводу Дюбуа чемпион поделился, что не имеет к нему месседжа. Его представитель отметил, что у британца впереди с новозеландским боксером Джозефом Паркером.

"Я ставлю на Паркера, поэтому слишком рано упоминать имя Дюбуа рядом с Усиком", — отметил представитель.

Сам Усик поделился, что хочет отдохнуть. Он признался, что 10-месячную дочь видел максимум два месяца. Боксер хочет вернуться домой, выключить телефон, закрыться там и "смотреть в небо".

"Я хочу отдохнуть и не думать о боксе, Дюбуа, Фьюри. Просто отдохнуть, играть со своими детьми", — добавил он.

Усика поздравили жена и президент

Жена боксера Екатерина Усик опубликовала совместное фото с ним и поздравила с победой на ринге.

"Поздравляю Украину с победой. Люблю", — написала она.

Жена Усика поздравила Украину с победой Фото: Скриншот

Также Усика поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что эта победа была "так важна и так нужна всем нам сейчас".

"Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как бы трудно ни было — поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена — бьемся и своего не отдадим", — подчеркнул политик.

Победный танец Усика

В соцсетях боксер поделился видео, на котором танцует свой победный танец.

"Настроение после победы", — подписал кадры он.

Марки в честь чемпиона

"Укрпочта" выпустила в честь победителя почтовый набор "USYK. Мир любит сильных", куда вошли лист с марками, открытка и конверт. Инициатива — благотворительная, все собранные средства будут направлены в фонд самого Усика.

"Если победит Усик, покупайте один набор с марками. Если проиграет Фьюри — два", — предложила пресс-служба.

В Украине выпустили марки в честь Усика Фото: Укрпочта

Рекордный гонорар Усика

По данным издания The Sportster, боксеры разделили 190 миллионов долларов. Усик получил 60% общего кошелька, то есть 114 миллионов долларов. Отмечается, что это — рекордный гонорар за всю карьеру украинца.

Александр Усик получил рекордный чек Фото: Getty Images

Фьюри раскритиковал ИИ

Во время боя-реванша провели эксперимент, его судил также искусственный интеллект. Его решение не было официальным и никак не повлияло на результаты поединка, но ИИ оценил Усика еще выше судей. Украинец официально победил со счетом 116-112, а новый "судья" дал ему еще больше баллов — 118, еще увеличив отрыв.

Фьюри остался недовольным оценкой ИИ. По его мнению, такая оценка неправильная.

Тайсон Фьюри раскритиковал оценку ИИ Фото: Getty Images

"К черту все компьютеры, держите людей. Больше рабочих мест для людей, меньше рабочих мест для компьютеров", — заявил британец, выступив также против электромобилей.

Напомним, Фокус вел текстовую трансляцию боя Александра Усика и Тайсона Фьюри, который прошел на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.