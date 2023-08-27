Бой Усика и Дюбуа: как проходили раунды, яркие кадры поединка (видео)

Спортсмены пробыли на ринге 9 раундов, во время которых каждый пытался отправить оппонента в нокдаун. Фокус детально разобрался, как это было.

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26 августа состоялся Суперпоединок между боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, в результате которого украинцу удалось победить. Фокус поделился подробностями боя.

Отмечается, что оба спортсмена начали противостояние друг с другом с особой осторожностью. В то же время и Усик и Дюбуа много двигались непосредственно по рингу и реагировали на каждую попытку оппонента атаковать.

Уже во втором раунде начались первые активности и британский боксер нанес запрещенный удар ниже пояса, но украинец практически никак не отреагировал на это.

Бой проходил относительно спокойно, пока не наступил 5-й раунд, в результате которого Александр Усик оказался на полу. Даниэль Дюбуа вновь применил запрещенный прием и ударил своего коллегу ниже пояса.

Украинский боксер следующие 5 минут приходил в себя, а после этого нанес своему противнику целую серию ударов, но он чудом выстоял.

До 8 раунда все было новь относительно спокойной, но инициатива была уже в руках Александра Усика, который время от времени наносил серьезные удары оппоненту.

Позже бой перешел в так называемую горячую фазу. После серии ударов от украинского боксера Дюбуа оказался на колене, хоть и нашел в себе силы бороться дальше. Здесь его также спас гонг.

Финальным стал раунд под номером 9. Александр Усик практически сразу нанес Даниэлю Дюбуа несколько сильных ударов, в результате чего тот второй раз оказался на полу ринга. После нокдауна он еще попытался встать, но рефери дал сигнал о том, что в этом совершенно нет никакого смысла.

В результате украинский спортсмен успешно защитил чемпионские титулы IBF, WBA, WBO, IBO и пояс журнала The Ring. Теперь в его списке 21 победа, среди которых 14 нокаутом.

Напомним, 26 августа промоутер украинского чемпиона Александр Красюк заявил, что Александр Усик "обязан" встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри после боя с Даниэлем Дюбуа. По его мнению, это противостояние хотят увидеть даже те зрители, которые далеки от мира бокса.