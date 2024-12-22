Танець, марки та гонорар: що цікавого відбувалося після бою-реваншу Усика з Ф'юрі (відео)

Олександр Усик підтвердив своє чемпіонство, вистоявши 12 раундів проти Тайсона Ф’юрі. Фокус зібрав подробиці щодо рекордного гонорару українця, критики ШІ, музейного експоната на рингу та планів чемпіона на найближче майбутнє.

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Вночі на 22 грудня український боксер Олександр Усик переміг на рингу британського суперника Тайсона Ф'юрі й зберіг титул чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO. Фокус зібрав деталі щодо найцікавішого, що відбувалося після бою-реваншу.

Усик привіз в Саудівську Аравію шаблю українського гетьмана

Після своєї перемоги українець підійняв над рингом справжню шаблю Івана Мазепи. У громадській організації Ukraine WOW повідомили, що шабля XVII століття прилетіла в Ер-Ріяд з Чернігівського історичного музею. Її доставили під контролем спеціалістів з дотриманням усіх норм. Такий експонат дозволили винести на ринг вперше за всю історію боксу.

"Це нагадування світові про видатного гетьмана, який боровся проти Росії, за свободу та єдність України, ще триста років тому. (…) Століттями Росія паплюжила ім'я гетьмана Мазепи. Завдяки Олександру Усику воно повертається у світовий медіапростір і отримає визнання, на яке заслуговує", — наголосили в організації.

Також популяризатори культури опублікували кадри, які були зроблені за 8 годин до бою-реваншу. Вони зазначили, що коли Усик вперше провів рукою над шаблею, "в кімнаті запанувала така тиша, ніби сама історія була тут". На фото й відео можна побачити, як чемпіон здіймав над головою спеціальний бокс з експонатом. Пізніше він зробив це на рингу.

Слово Усика після бою

Стоячи на рингу після перемоги, Усик розповів, що 21 грудня його діти перемогли у своїх поєдинках з дзюдо і сказали батьку, що він — наступний. Боксер поділився, що погодився з синами, і згодом підтвердив це на рингу.

Свою перемогу Усик присвятив матері, яка переймається за чемпіона. Потім він додав, що присвячує перемогу усім матерям України.

Усик погодився на наступний бій

На рингу після поєдинку з’явився британський боксер Денієл Дюбуа, якого Усик переміг за 9 раундів у 2023 році, відправивши суперника двічі у нокдаун. Дюбуа попросив про реванш, і український чемпіон йому відповів, що готовий до бою. Однак він зауважив, що потребує відпочинку на деякий час.

Також після перемоги Усик заявив, що "хоче більшого".

Головне з пресконференції

В інтерв’ю після бою Усик поділився, що дуже поважає Ф’юрі та вважає його своїм "найжорсткішим суперником".

"Тайсон багато говорить, чи не так? Це лише шоу. Я дуже поважаю його. 24 раунди! Все це увійшло в історію", — сказав він.

На критику рішення суддів, яке Ф’юрі назвав різдвяним подарунком для українця, він подякував богу за це, своїм тренерам та команді. Він не став сперечатись, але додав, що переміг.

Олександр Усик подякував богу й команді за перемогу Фото: Getty Images

Також Усик прокоментував форму британця, який набрав вагу перед поєдинком. Він жартома зауважив, що Ф’юрі важив 127 кілограмів разом з одягом і взуттям, а в кишені міг покласти дабл-чізбургер або золото.

Вага Тайсона Ф'юрі сягала 127 кілограмів Фото: Getty Images

Щодо Дюбуа чемпіон поділився, що не має до нього меседжу. Його представник зауважив, що у британця попереду з новозеландським боксером Джозефом Паркером.

"Я ставлю на Паркера, тому занадто рано згадувати ім’я Дюбуа поряд з Усиком", — зазначив представник.

Сам Усик поділився, що хоче відпочити. Він зізнався, що 10-місячну доньку бачив максимум два місяці. Боксер хоче повернутися додому, вимкнути телефон, зачинитися там і "дивитися в небо".

"Я хочу відпочити й не думати про бокс, Дюбуа, Ф’юрі. Просто відпочити, гратися зі своїми дітьми", — додав він.

Усика привітали дружина і президент

Дружина боксера Катерина Усик опублікувала спільне фото з ним та привітала з перемогою на рингу.

"Вітаю Україну з перемогою. Кохаю", — написала вона.

Дружина Усика привітала Україну з перемогою Фото: Скриншот

Також Усика привітав президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ця перемога була "така важлива й така потрібна всім нам зараз".

"Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було – поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена – бʼємося і свого не віддамо", — підкреслив політик.

Переможний танець Усика

У соцмережах боксер поділився відео, на якому танцює свій переможний танець.

"Настрій після перемоги", — підписав кадри він.

Марки на честь чемпіона

"Укрпошта" випустила на честь переможця поштовий набір "USYK. Світ любить сильних", куди увійшли аркуш з марками, листівка та конверт. Ініціатива — благодійна, усі зібрані кошти будуть спрямовані у фонд самого Усика.

"Якщо переможе Усик, купуйте один набір із марками. Якщо програє Фʼюрі — два", — запропонувала пресслужба.

В Україні випустили марки на честь Усика Фото: Укрпошта

Рекордний гонорар Усика

За даними видання The Sportster, боксери розділили 190 мільйонів доларів. Усик отримав 60% загального гаманця, тобто 114 мільйонів доларів. Зазначається, що це — рекордний гонорар за всю кар’єру українця.

Олександр Усик отримав рекордний чек Фото: Getty Images

Ф’юрі розкритикував ШІ

Під час бою-реваншу провели експеримент, його судив також штучний інтелект. Його рішення не було офіційним й ніяк не вплинуло на результати поєдинку, але ШІ оцінив Усика ще вище за суддів. Українець офіційно переміг з рахунком 116-112, а новий "суддя" дав йому ще більше балів — 118, ще збільшивши відрив.

Ф’юрі залишився незадоволеним оцінкою ШІ. На його думку, така оцінка неправильна.

Тайсон Ф"юрі розкритикував оцінку ШІ Фото: Getty Images

"До біса всі комп'ютери, тримайте людей. Більше робочих місць для людей, менше робочих місць для комп'ютерів", — заявив британець, виступивши також проти електромобілів.

Нагадаємо, Фокус вів текстову трансляцію бою Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі, який пройшов на Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.