"Різдвяний подарунок": Ф'юрі заявив, що насправді вдруге переміг Усика

Боксер Тайсон Ф’юрі поділився, що відчуває себе "дуже сильно" обділеним. Його промоутер Френк Воррен розкритикував рішення суддів, похваливши техніку британця.

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Вночі на 22 грудня український боксер Олександр Усик переміг у поєдинку-реванші, зберігши звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Як передали у BBC Sport, його суперник Тайсон Ф’юрі поставив рішення суддів під сумнів.

Усі троє суддів зійшлись на рахунку 116-112 на користь українця. Однак Ф’юрі і його промоутер Френк Воррен залишились непохитними у тому, що він зробив достатньо для перемоги.

Британець відмовився визнавати поразку у реванші, заявивши, що судді зробили Усику "різдвяний подарунок".

"Я відчуваю, що виграв обидва бої. Я знаю, що мав його нокаутувати, але це бокс, і таке трапляється. Я не сумніваюся, що я виграв цей бій. Френк сказав, що я виграв з перевагою у три-чотири раунди, і багато людей нарахували мені перемогу принаймні у два", — сказав він.

Ф'юрі пішов з рингу після бою, не відповівши на жодне запитання. Однак за лаштунками він поспілкувався зі ЗМІ.

"Я не збираюся плакати над розлитим молоком, з цим покінчено. Я займаюся боксом все своє життя, але я завжди буду відчувати себе трохи обділеним — не трохи, а дуже сильно", — поділився боксер.

Тайсон Ф"юрі після поразки у поєдинку з Олександром Усиком Фото: Getty Images

Воррен теж висловив розчарування результатами поєдинку, наполягаючи на перемозі Ф’юрі.

"Я приголомшений тим, як вони оцінили його. Його джебінг був чудовим, його робота ніг була чудовою, він не був повільним. Він був дуже ухильним", — заявив промоутер.

У виданні зазначили, що ця перемога стала вже 23-ю і розширила "бездоганний рекорд" Усика. Він відреагував на заяви Ф’юрі й Воррена під час своєї пресконференції.

Українець жартома припустив, що промоутер просто "сліпий", тому не побачив підстав для його перемоги. Щодо "різдвяного подарунка" чемпіон зазначив, що дякує за це богу й команді, але не супернику.

Нагадаємо, Фокус вів текстову трансляцію бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.

Також Фокус опублікував найцікавіші деталі щодо того, що відбувалося вже після поєдинку. Зокрема, коментар Усика щодо форми суперника, суму його гонорару та плани на найближче майбутнє.