"Год был отличным для меня": Усик стал лучшим боксером 2024 года по версии The Ring (видео)

Украинский спортсмен во время награждения обратился к своим фанатам и Тайсону Фьюри, назвав его лучшим другом, замечательным соперником и "жадным брюхом".

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, WBA, IBO и WBC Александр Усик получил титул лучшего боксера 2024 года от авторитетного издания The Ring. Также он был признан лучшим боксером 2024 года по версии американского спортивного канала ESPN. А лучшим боксерским поединком прошлого года стал первый бой украинского спортсмена против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри, который состоялся в мае 2024.

После объявления награды Усик обратился к своим фанатам и коллеге-сопернику.

"Поздравляю каждого. Прежде всего хочу поблагодарить Бога, свою семью и свою команду. Этот год был замечательным для меня. Важным для меня и моей страны. Если вы можете помогать людям, дарить улыбку — делайте это", — сказал украинский спортсмен.

Отдельно он отметил Тайсона Фьюри, добавив нотку юмора к своему обращению.

"Я хочу сказать своему сопернику, моему лучшему другу Тайсону Фьюри: Мой друг, жадное брюхо, спасибо тебе большое. Ты замечательный, мой соперник", — сказал Усик.

Между тем в пресс-релизе канала ESPN говорится, что Усик стал первым неоспоримым чемпионом в тяжелом весе за почти 25 лет, когда в мае прошлого года нанес Фьюри первое поражение в его карьере. При этом украинский спортсмен сделал это красиво, нанеся 14 безответных ударов сопернику и отправив его в нокдаун в девятом раунде.

"Усик — наш безоговорочный победитель в борьбе за высшую награду в Зале славы после лучшей кампании в своей карьере", — признали в ESPN.

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"Исторический подвиг": Усик стал боксером 2024 года по версии WBC

Напомним, в 2024 году Усик дважды встретился с Тайсоном Фьюри, британским экс-чемпионом, которого называют одним из самых ярких боксеров современности. Первая схватка, состоявшаяся в мае, завершилась раздельным решением судей в пользу Усика, а в декабрьском реванше украинец доказал свое превосходство единогласной победой. Эти бои не только закрепили статус Усика как лучшего супертяжеловеса, но и вошли в историю мирового бокса как ярчайшие поединки.