Усик завершить боксерську кар'єру: він проведе ще 2 поєдинки, — Sky Sports

Олександр Усик планує завершити кар'єру в найближчі 2 роки. Наступний бій він хоче провести з переможцем двобою Дюбуа — Паркер.

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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBO, WBA, IBO і WBC, український боксер Олександр Усик планує завершити кар'єру після ще двох поєдинків. Наступним суперником він хотів би бачити переможця бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, що відбудеться 22 лютого. Про це Усик розповів виданню Sky Sports.

У травні минулого року український непереможний чемпіон світу виграв усі чотири титули в суперважкій вазі, побивши британця Тайсона Ф'юрі. Друга перемога у реванші Усик — Ф'юрі у грудні 2024 року дозволила українцю зберегти чемпіонські титули за версіями WBC, WBA і WBO, однак до того він відмовився від поясу IBF, назвавши це "подарунком для Ентоні Джошуа і Даніеля Дюбуа". Британець Дюбуа виграв титул IBF і поставив пояс проти Джозефа Паркера у поєдинку, що відбудеться 22 лютого.

Переможець бою Дюбуа — Паркер може стати суперником Усика у боротьбі за чемпіонство у важкій вазі.

"Я буду битися з тим, хто переможе, Джозеф Паркер, Деніел Дюбуа, без проблем", — сказав Усик журналістам.

Також 38-річний український боксер сказав, що планує завершити кар'єру в боксі у найближчі два роки, найімовірніше, після ще двох боїв.

"Думаю, ще два роки, півтора. Я себе почуваю чудово. Мені здається, що мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше. Лише двох", — сказав він.

Даніель Дюбуа кидав Усику виклик за об'єднаний титул чемпіона у важкій вазі у 2023 році, однак програв бій. Тепер британець переконаний, що виріс як боєць і зможе гідно дати реванш.

Нагадаємо, в інтерв'ю 20 січня Олександр Усик розповідав, що після завершення боксерської кар'єри може стати футболістом і гратиме за команду "Полісся".

12 січня Усика було визнано найкращим боксером 2024 року за версією журналу The Ring.