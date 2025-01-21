Усик заявив, що після завершення кар'єри боксера може стати футболістом

Олександр Усик поділився своїми планами на життя після завершення кар’єри боксера: планує грати за житомирське "Полісся" і забити гол у ворота київського "Динамо".

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Володар титулів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі Олександр Усик не збирається покидати спорт, навіть коли завершить кар’єру боксера. Український чемпіон прагне підкорювати іншу спортивну вершину – футбол, адже вважає себе професійним гравцем. Про це боксер розповів під час інтерв’ю The Ring, що з’явилося на каналі вчора, 20 січня.

Українець розповів про своє дитинство, шлях до успіху та мрії. Колись в Олександра було багато ідей та бажань. Кожну свою поразку та перемогу спортсмен розцінює як щось нове для себе.

"Я мріяв стати конюхом, бути головним на фермі, і в селі я взагалі думав, що буду головою колгоспу", – зізнався чемпіон.

Наприкінці інтерв’ю в Усика запитали, чим він буде займатися, коли його кар’єра професійного боксера завершиться. На це спортсмен впевнено відповів:

"Футбольним гравцем. "Полісся", "Полісся", "Полісся" — чемпіон! Ви знаєте, я професійний футболіст. Я маю укладений контракт з українською командою. Це Вища ліга, "Полісся" — українська команда, що на четвертому місці".

І справді, якщо завітати на офіційний сайт команди, можна побачити картку Олександра Усика. Зазначено, що він грає в позиції нападника. Також тут згадано про те, що боксер вже виступав у складі команди під час зимового товариського турніру Winter Cup.

Також, щоб підтвердити авторитетність згаданої команди, Олександр Усик згадав про одну з ключових перемог житомирського "Полісся".

"Ви знаєте українську команду "Шахтар"? Донецький "Шахтар". "Полісся" виграло у "Шахтаря"", – розповів з гордістю спортсмен.

Усик також пригадав, що тривалий час був фанатом команди "Динамо", залишається вболівальником і зараз, тому що колись його батько вперше привів на стадіон саме тоді, коли грала київська команда. Однак, попри давню підтримку "Динамо", боксер впевнений, що колись у складі житомирського "Полісся" заб’є гол у ворота київського опонента.

""Динамо", ми заб’ємо вам!", – звернувся до команди Олександр.

Зазначимо, нещодавно стало відомо про те, що Усик може завершити свою боксерську кар’єру вже в 2025 році через те, що йому "більше нічого доводити". У січні ЗМІ припустили, що боксеру може забракнути мотивації, щоб виходити на ринг далі.

Також американський боксер Шакур Стівенсон розповів про те, які, на його думку, шанси у Даніеля Дюбуа перемогти Олександра Усика у майбутньому реванші. Спортивний експерт вважає, що поки що українця неможливо перемогти.