Чи зможе Усик перемогти Дюбуа у реванші: експерт оцінив шанси боксерів

Американський боксер Шакур Стівенсон не поділяє ентузіазму Даніеля Дюбуа, який кинув виклик Олександру Усику, бажаючи помститися за поразку: вважає перемогу над українцем неможливою.

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Після нещодавнього бою чемпіона світу у важкій вазі у 2024 році Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі українцю кинув новий виклик британський чемпіон Даніель Дюбуа. Таку пропозицію Дюбуа висловив з бажання помститись за попередню поразку дворічної давнини. Усик прийняв виклик, тож весь світ з нетерпінням очікує на новий поєдинок між чемпіонами. Американський боксер та чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон оцінив шанси супротивників, як стало відомо від Seconds Out.

Стівенсон скептично ставиться до шансів Дюбуа у майбутньому поєдинку, принаймні, поки що.

"Я думаю, що це просто неможливо зробити — перемогти Усика", — висловив свою думку американець.

Шакур Стівенсон також зізнався, що він не уявляє взагалі, як можна перемогти українського чемпіона. За його переконанням, Усик наразі є непереможним боксером.

"На цей час я не знаю, як це можна зробити", — відповів Стівенсон на питання про можливості перемогти Усика.

Однак поки що Дюбуа поспішає з планами на реванш. Для того, щоб вийти вдруге на ринг з українцем, йому потрібно здобути перемогу над боксером Джозефом Паркером із Нової Зеландії. Паркер виступає у важкій ваговій категорії, є колишнім чемпіоном світу за версією WBO у 2016-2018 роках. Їхній поєдинок запланований на 22 лютого 2025 року.

Щодо майбутнього бою Усика та Дюбуа наразі подробиць мало. Часу та місця проведення події ще не розголошують — їх обиратимуть пізніше. Тож поки що фанатам доведеться зачекати.

Нагадуємо, Олександр Усик вже виходив на поєдинок у двобої з Даніелем Дюбуа. Протистояння відбулося у 2023 році у польському Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу у 9 раунді, коли відправив супротивника у технічний нокаут потужним ударом з правої. Впродовж всього поєдинку Усик мав перевагу над Дюбуа у швидкості.

Варто зауважити, що Дюбуа наразі абсолютно впевнений у своїх силах та перемозі у майбутньому двобої. Під час одного з інтерв’ю він заявляв, що "готовий прикінчити" українського боксера і хоче "зробити все правильно". Більше про гучні заяви Дюбуа Фокус повідомляв 20 жовтня 2024 року.

Разом з тим, Дюбуа не виключає можливості зустрітися на рингу з легендарним українським боксером Володимиром Кличком. Британець заявив, що хотів би вийти у двобої з Кличком у випадку, якщо не відбудеться реваншу проти Усика чи іншого опонента. Дюбуа вважає, що "це було б цікаво", адже вважає Кличка справжньою легендою світового боксу.