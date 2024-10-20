"Я хочу прикінчити його": Дюбуа заговорив про матч-реванш з Усиком (відео)

27-річний британський боксер Даніель Дюбуа заявив, що має "незавершені справи" з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком.

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Чемпіон світу за версією IBF у важкій вазі Даніель Дюбуа висловив бажання провести бій-реванш проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика. Про це боксер заявив в інтерв'ю Box Nation.

"У нас є незавершені справи. Я хочу зробити все правильно. Я хочу зробити це як слід і покінчити з ним. Це був би великий об'єднавчий бій. Він був би масштабним", — сказав Дюбуа.

У серпні 2023 року Олександр Усик нокаутував Дюбуа у 9-му раунді. Цей двобій запам’ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса. Всесвітня боксерська асоціація (WBA) визнала, що британець завдав Усику удар у заборонену зону, через що український боксер опинився на підлозі. Однак це не був нокдаун.

Дюбуа має право на добровільний захист титулу до 22 квітня. Він може обрати будь-якого суперника з топ 15 рейтингу федерації для свого наступного бою. Серед найбільш вірогідних претендентів — його колишній опонент Ентоні Джошуа, який наразі посідає восьму сходинку в рейтингу.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса. Бій тривав 12 раундів.

21 грудня у Саудівській Аравії відбудеться чемпіонський бій-реванш українського боксера Олександра Усика і британця Тайсона Ф'юрі.