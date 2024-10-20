"Я хочу прикончить его": Дюбуа заговорил о матче-реванше с Усиком (видео)

27-летний британский боксер Даниэль Дюбуа заявил, что имеет "незавершенные дела" с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

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Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа выразил желание провести бой-реванш против чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика. Об этом боксер заявил в интервью Box Nation.

"У нас есть незавершенные дела. Я хочу сделать все правильно. Я хочу сделать это как следует и покончить с ним. Это был бы большой объединительный бой. Он был бы масштабным", — сказал Дюбуа.

В августе 2023 года Александр Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде. Этот поединок запомнился скандальным ударом Дюбуа ниже пояса. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала, что британец нанес Усику удар в запретную зону, из-за чего украинский боксер оказался на полу. Однако это не был нокдаун.

Дюбуа имеет право на добровольную защиту титула до 22 апреля. Он может выбрать любого соперника из топ 15 рейтинга федерации для своего следующего боя. Среди наиболее вероятных претендентов — его бывший оппонент Энтони Джошуа, который сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге.

Напомним, в ночь на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса. Бой длился 12 раундов.

21 декабря в Саудовской Аравии состоится чемпионский бой-реванш украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.