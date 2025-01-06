"Говорили про це": Кличко може повернутися на ринг на бій проти суперника Усика (відео)

Чемпіон IBF Дюбуа не виключає зустрічі з легендою боксу Володимиром Кличком у випадку, якщо не буде реваншу проти чинного лідера дивізіону Олександра Усика чи іншого опонента.

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Чинний чемпіон світу в надважкій вазі за версію IBF британець Данієль Дюбуа заявив, що готовий до бою з легендою боксу Володимиром Кличком у випадку його повернення на ринг. Про це боксер розповів у інтерв'ю BoxNation.

Британський спортсмен каже, що йому раніше приписували ймовірність зустрічі з Кличком-молодшим, але потім "усе затихло".

"Тож я вважаю, що вони більше не хочуть мене залучати в це. Але було б цікаво, чи не так. Боксувати у той час, коли будь-хто, хто має владу, уявляє, що він може це зробити", — сказав боксер.

За словами Дюбуа, він розглядає варіант виходу на ринг проти Володимира Кличка в тому випадку, якщо його реванш проти Олександра Усика чи проти будь-якого іншого суперника буде зірвано.

"Так, Володимир, чи будь-хто інший, з ким бій матиме найбільший сенс. Але так, Володимир Кличко – легенда. Володимир Кличко – це було б щось інше, чи не так?" — заявив британський спортсмен.

Наразі відомо, що чемпіон IBF проведе обов'язковий захист свого титулу проти новозеландського боксера Джозефа Паркера. Бій призначено на 22 лютого 2025 року. Свій титул Данієль Дюбуа отримав після відмови абсолютного чемпіона з надважкої ваги Олександра Усика провести захист поясу IBF на користь реваншу проти британця Тайсона Ф'юрі.

Раніше Фокус писав, що 22 грудня 2024 року Усик переміг Ф'юрі за очками в Ер-Ріяді. Під час поєдинку британський боксер намагався використати перевагу в зрості, вазі та розмаху рук. Проходило кілька небезпечних аперкотів. Але джеби Усика були точнішими.

Також повідомлялося, що Володимиру Кличку запропонували вийти на ринг у Саудівській Аравії. Суперник українця може визначитися за результатами боїв в Ер-Ріяді 21 грудня.