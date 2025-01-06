"Говорили об этом": Кличко может вернуться на ринг на бой против соперника Усика (видео)

Чемпион IBF Дюбуа не исключает встречи с легендой бокса Владимиром Кличко в случае, если не будет реванша против действующего лидера дивизиона Александра Усика или другого оппонента.

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Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF британец Даниэль Дюбуа заявил, что готов к бою с легендой бокса Владимиром Кличко в случае его возвращения на ринг. Об этом боксер рассказал в интервью BoxNation.

Британский спортсмен говорит, что ему ранее приписывали вероятность встречи с Кличко-младшим, но потом "все затихло".

"Поэтому я считаю, что они больше не хотят меня вовлекать в это. Но было бы интересно, не так ли. Боксировать в то время, когда любой, кто имеет власть, представляет, что он может это сделать", — сказал боксер.

По словам Дюбуа, он рассматривает вариант выхода на ринг против Владимира Кличко в том случае, если его реванш против Александра Усика или против любого другого соперника будет сорван.

"Да, Владимир, или кто-либо другой, с кем бой будет иметь наибольший смысл. Но да, Владимир Кличко — легенда. Владимир Кличко — это было бы что-то другое, не так ли?" — заявил британский спортсмен.

Известно, что чемпион IBF проведет обязательную защиту своего титула против новозеландского боксера Джозефа Паркера. Бой назначен на 22 февраля 2025 года. Свой титул Даниэль Дюбуа получил после отказа абсолютного чемпиона по супертяжелому весу Александра Усика провести защиту пояса IBF в пользу реванша против британца Тайсона Фьюри.

Ранее Фокус писал, что 22 декабря 2024 года Усик победил Фьюри по очкам в Эр-Рияде. Во время поединка британский боксер пытался использовать преимущество в росте, весе и размахе рук. Проходило несколько опасных апперкотов. Но джебы Усика были более точными.

Также сообщалось, что Владимиру Кличко предложили выйти на ринг в Саудовской Аравии. Соперник украинца может определиться по результатам боев в Эр-Рияде 21 декабря.