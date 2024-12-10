"Шанс для чемпиона мира": Владимиру Кличко предложили выйти на ринг в Саудовской Аравии (видео)

Соперник украинца может определиться по результатам боев в в Эр-Рияде 21 декабря. В последний раз Владимир Кличко боксировал в апреле 2017 года на стадионе "Уэмбли".

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Экс-чемпиону мира по боксу, 48-летнему Владимиру Кличко предложили вернуться на боксерский ринг. Об этом сказал председатель Главного управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

"Хочу увидеть тебя в ринге еще один раз. Чтобы у тебя был шанс снова стать чемпионом мира… Попрошу WBC, IBF, WBA и WBO, чтобы тебе дали возможность достичь мечты", — заявил Турки Аль аш-Шейх.

Владимир Кличко в это время находился в зале, внимательно слушал аш-Шейха и несколько раз улыбнулся в ответ. В последний раз Кличко выходил в ринг 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" против Энтони Джошуа. Украинец потерпел поражение техническим нокаутом.

Аш-Шейх заявил, что будут учитываться результаты боев за чемпионские титулы в Эр-Рияде 21 декабря. Именно в этот день другой украинский чемпион Александр Усик будет защищать пояса WBA, WBO и WBC в бою с Тайсоном Фьюри.

"Увидим, каким будет исход боя Тайсона Фьюри и Александра Усика, как отбоксирует Даниэль Дюбуа", — добавил он.

Напомним, украинцы ожидают реванш украинского чемпиона Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Бой пройдет в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на Kingdom Arena.

Фокус ранее писал, что на американского профессионального боксера Майка Тайсона подали иск в Лондоне. Компания Medier требует от легенды около 1,5 миллиона евро компенсации за нарушение соглашения и желание Тайсона заключить более выгодную сделку со спонсорством Netflix.