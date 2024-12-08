На Майка Тайсона подали в суд: за что у боксера требуют 1,6 млн долларов

Кипрская компания Medier судится с "Железным Майком" и его компанией за то, что они якобы отказались от сделки, которая была согласована в январе, ради боя с Джейком Полом.

Американский профессиональный боксер Майк Тайсон стал фигурантом судебного иска в Лондоне, где компания Medier требует от него почти 1,5 миллиона евро (1,59 миллиона долларов) компенсации за нарушение соглашения. Согласно иску, бывший чемпион в тяжелом весе разорвал контракт с компанией Medier, представляющей интересы казино Rabona, чтобы провести бой с блогером и боксером Джейком Полом. Об этом пишет Reuters.

Кирская Medier утверждает, что соглашение было заключено в январе 2024 года, но Тайсон отменил его в марте — именно тогда, когда объявили о его поединке с Полом. В судебных документах указано, что причиной разрыва контракта Тайсон назвал нарушение условий со стороны Medier, однако компания отрицает эти обвинения, называя действия Тайсона незаконными.

Юристы Medier заявили, что настоящей причиной расторжения стало желание Тайсона заключить более выгодную сделку, связанную со спонсорством Netflix, для боя с Джейком Полом. Бой, транслировавшийся в прямом эфире на Netflix, состоялся в Техасе в прошлом месяце и завершился победой Пола единогласным решением судей.

Тайсон и его компания Tyrannic пока не предоставили ответа на иск, и сам боксер воздерживается от комментариев.

Напомним, в ночь на 16 ноября 58-летний Майк Тайсон проиграл поединок 27-летнему блогеру Джейку Полу. "Железный Майк" выстоял восемь раундов, нанес 97 ударов, лишь 18 из них были точными.

Майк Тайсон заработал за свой выход на ринг 20 миллионов долларов. Кроме того, он побил мировой рекорд, ведь с момента дебюта Тайсона до его поединка с Полом прошло почти 40 лет. "Железный Майк" имеет самую длинную профессиональную карьеру из всех 111 бывших и нынешних чемпионов мира в тяжелом весе.