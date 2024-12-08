На Майка Тайсона подали до суду: за що у боксера вимагають 1,6 млн доларів

Кіпрська компанія Medier судиться з "Залізним Майком" і його компанією за те, що вони нібито відмовилися від угоди, яка була узгоджена в січні, заради бою з Джейком Полом.

Американський професійний боксер Майк Тайсон став фігурантом судового позову в Лондоні, де компанія Medier вимагає від нього майже 1,5 мільйона євро (1,59 мільйона доларів) компенсації за порушення угоди. Згідно з позовом, колишній чемпіон у важкій вазі розірвав контракт із компанією Medier, що представляє інтереси казино Rabona, щоб провести бій із блогером і боксером Джейком Полом. Про це пише Reuters.

Кірська Medier стверджує, що угода була укладена у січні 2024 року, але Тайсон скасував її у березні — саме тоді, коли оголосили про його поєдинок із Полом. У судових документах зазначено, що причиною розриву контракту Тайсон назвав порушення умов із боку Medier, однак компанія заперечує ці звинувачення, називаючи дії Тайсона незаконними.

Юристи Medier заявили, що справжньою причиною розірвання стало бажання Тайсона укласти більш вигідну угоду, пов’язану зі спонсорством Netflix, для бою з Джейком Полом. Бій, що транслювався в прямому ефірі на Netflix, відбувся у Техасі минулого місяця та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Тайсон і його компанія Tyrannic поки не надали відповіді на позов, і сам боксер утримується від коментарів.

Нагадаємо, у ніч проти 16 листопада 58-річний Майк Тайсон програв поєдинок 27-річному блогеру Джейку Полу. "Залізний Майк" вистояв вісім раундів, завдав 97 ударів, лише 18 з них були влучними.

Майк Тайсон заробив за свій вихід на ринг 20 мільйонів доларів. Крім того, він побив світовий рекорд, адже з моменту дебюту Тайсона до його поєдинку з Полом минуло майже 40 років. "Залізний Майк" має найдовшу професійну кар’єру з-поміж усіх 111 колишніх і нинішніх чемпіонів світу у важкій вазі.