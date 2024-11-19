Тайсон увійде в історію боксу через бій із Полом: який рекорд було встановлено

За вісім раундів Майк Тайсон завдав лише 18 влучних ударів. 58-річний боксер програв часу, але це не завадило йому побити світовий рекорд.

16 листопада на рингу зустрілись боксер-початківець, блогер Джейк Пол та легенда боксу Майк Тайсон. 58-річний "Залізний Майк" програв у поєдинку 27-річному супернику. Однак 18 листопада у Boxing Social повідомили, що, попри поразку, він встановив історичний світовий рекорд.

Тайсон вистояв вісім раундів бою у віці 58 років і увійшов в історію навіть попри те, що програв цей поєдинок. Молодість та енергійність допомогли Полу зайти на ринг фаворитом і перемогти старшого на 30 років легендарного боксера.

У ЗМІ зазначили, що Тайсон скоріше намагався протистояти часу, аніж Полу. Час неминуче підтвердив свою непохитність. "Залізний Майк" завдав лише 97 ударів за вісім раундів і лише 18 разів влучив у ціль. Боксер почувався виснаженим і, здавалося, відчув вдячність, коли поєдинок закінчився.

Пол же, як зазначається в статті, забрав усі раунди крім одного та виконав "легку роботу" проти колишнього беззаперечного чемпіона у важкій вазі. У редакції припустили, що якби молодий боксер проявив менше милосердя, йому вдалося б нокаутувати легенду.

Однак Тайсон заробив за свій вихід на ринг 20 мільйонів доларів. І, хоча він зазнав поразки, побив ще один світовий рекорд. З моменту дебюту боксера до поєдинку з Полом минуло майже 40 років (14 499 днів). Нині "Залізний Майк" має найдовшу професійну кар’єру з-поміж усіх 111 колишніх і нинішніх чемпіонів світу у важкій вазі.

Нагадаємо, всесвітньо відомий боксер Майк Тайсон заявив, що попри поразку в поєдинку "все одно переміг" і не відчуває жалю через свій останній вихід на ринг.

Боксер-блогер Джейк Пол заявив, що готовий викликати на двобій колишнього ірландського чемпіона UFC Конора Макгрегора за правилами ММА.