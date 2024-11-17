"Все одно переміг": Майк Тайсон прокоментував свою поразку і розповів про здоров'я

Майк Тайсон згадав, як п'ять місяців тому він "мало не помер". За словами боксера, його терміново доставили в лікарню і зробили вісім переливань крові.

Всесвітньо відомий боксер Майк Тайсон, який повернувся в бокс через чотири роки, 15 листопада на рингу програв бій із 27-річним Джейком Полом. Наступного дня абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії серед професіоналів 1987-1990 років на своїй сторінці в Х прокоментував свою поразку і розповів про проблеми зі здоров'ям, які пережив цього літа.

"Це одна з тих ситуацій, коли ти програв, але все одно переміг. Я вдячний за вчорашній вечір. Жодного жалю про те, що вийшов на ринг востаннє", — написав 58-річний спортсмен.

Він також розповів, як у червні втратив понад 11 кг і половину своєї крові після загострення виразки шлунка. "Я мало не помер у червні. Мені зробили 8 переливань крові. Я втратив половину крові та 11 кілограмів у лікарні. Мені довелося боротися, щоб одужати, і я переміг. Коли мої діти бачать, як я стою віч-на-віч і закінчую 8 раундів із талановитим бійцем, вдвічі молодшим за мене, перед заповненим стадіоном Dallas Cowboy, це досвід, про який жоден чоловік не має права просити. Дякую", — продовжив він.

Бій відбувся на стадіоні Dallas Cowboys у Далласі і транслювався по всьому світу на Netflix. Повернення Тайсона на ринг описали як ганебне, а вісім раундів його бою з Полом — навіть більш болісно затягнутими, ніж серіал "Зворотний відлік". Обіцянка боксера "вивести на ринг самого диявола" виявилася порожньою.

Бій Майка Тайсона і Джейка Пола Фото: Getty Images

Колишнього чемпіона світу у важкій вазі підтримувала його дружина Лакія Спайсер, з якою у нього двоє дітей. Вони вперше зустрілися в 1995 році, коли Кікі було 18 років, а Майку 28. Пара одружилася 2009 року, а 2011 року вони оновили свої клятви перед друзями і сім'єю, яких запросили під приводом проведення спільного святкування дня народження. Шлюб із Лакією став третім для боксера.

Майк Тайсон із дружиною Лакією Спайсер Фото: Getty Images

Загалом у легенди боксу народилося семеро дітей від різних жінок, одна з його дочок, 4-річна Ексодус, загинула внаслідок нещасного випадку 2009 року.

Нагадаємо, під час церемонії зважування Майк Тайсон ударив боксера-блогера Джейка Пола по обличчю. На сцені ледь не спалахнула бійка, коли суперників відтягнула охорона.