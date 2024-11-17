"Все равно победил": Майк Тайсон прокомментировал свое поражение и рассказал о здоровье

Майк Тайсон вспомнил, как пять месяцев назад он "чуть не умер". По словам боксера, его срочно доставили в больницу и сделали восемь переливаний крови.

Всемирно известный боксер Майк Тайсон, вернувшийся в бокс спустя четыре года, 15 ноября на ринге проиграл бой с 27-летним Джейком Полом. На следующий день абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов 1987—1990 годов на своей странице в Х прокомментировал свое поражение и рассказал о проблемах со здоровьем, которые пережил этим летом.

"Это одна из тех ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за вчерашний вечер. Никаких сожалений о том, что вышел на ринг в последний раз", — написал 58-летний спортсмен.

Он также рассказал, как в июне потерял более 11 кг и половину своей крови после обострения язвы желудка. "Я чуть не умер в июне. Мне сделали 8 переливаний крови. Я потерял половину крови и 11 килограммов в больнице. Мне пришлось бороться, чтобы выздороветь, и я победил. Когда мои дети видят, как я стою лицом к лицу и заканчиваю 8 раундов с талантливым бойцом вдвое моложе меня перед заполненным стадионом Dallas Cowboy, это опыт, о котором ни один мужчина не имеет права просить. Спасибо", — продолжил он.

Бой состоялся на стадионе Dallas Cowboys в Далласе и транслировался по всему миру на Netflix. Возвращение Тайсона на ринг описали как позорное, а восемь раундов его боя с Полом — даже более мучительно затянутыми, чем сериал "Обратный отсчет". Обещание боксера "вывести на ринг самого дьявола" оказалось пустым.

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола Фото: Getty Images

Бывшего чемпиона мира в тяжелом весе поддерживала его жена Лакия Спайсер, с которой у него двое детей. Они впервые встретились в 1995 году, когда Кики было 18 лет, а Майку 28. Пара поженилась в 2009 году, а в 2011 году они обновили свои клятвы перед друзьями и семьей, которых пригласили под предлогом проведения совместного празднования дня рождения. Брак с Лакией стал третьим для боксера.

Майк Тайсон с женой Лакией Спайсер Фото: Getty Images

Всего у легенды бокса родилось семеро детей от разных женщин, одна из его дочерей, 4-летняя Эксодус, погибла в результате несчастного случая в 2009 году.

Напомним, во время церемонии взвешивания Майк Тайсон ударил боксера-блогера Джейка Пола по лицу. На сцене едва не вспыхнула драка, когда соперников оттянула охрана.