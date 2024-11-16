Бій Джейк Пол — Майк Тайсон: переможець пояснив, чому залишив фанатів розчарованими (відео)

Легендарний Майк Тайсон виглядав на рингу повільним та почав важко дихати у сьомому раунді. Джейк Пол зізнався, чому не відправив суперника у нокаут навіть попри удар по обличчю на зважуваннях.

Вночі на 16 листопада відбувся довгоочікуваний бій між боксером-початківцем, блогером Джейком Полом та легендою боксу Майком Тайсоном. В USA Today опублікували аналітику усіх восьми раундів.

За одноголосним рішенням суддів, у поєдинку переміг Пол. Він вступав у бій як фаворит ставок та здобув найвизначнішу перемогу у своїй боксерській кар’єрі, яку розпочав лише менш як п’ять років тому. Для Тайсона ж цей бій був першим професійним з 2005 року.

Бій Джейк Пол — Майк Тайсон по раундах

Раунд 1: Тайсон швидко вийшов до центру рингу, Пол змусив його побігати рингом, намагаючись вимотати 58-річного боксера. Пол приземлився праворуч, Тайсон завдав низького удару та зловив різкий правий удар. Рахунок 9-8 (Тайсон-Пол).

Раунд 2: Боксери тримались у центрі, у цій частині бою — менше руху, більше терпіння. У ЗМІ описали раунд як нудний. Рахунок 17-16.

Знімок, зроблений під час поєдинку Фото: Getty Images

Раунд 3: Тайсон пропустив удар та зробив невдалі спроби завдати кілька власних. Після атаки Пола він спотикнувся, таку реакцію пов’язали з віком. Блогер виглядав значно швидшим. Рахунок 25-24 (Пол-Тайсон).

Раунд 4: Пол поводився надзвичайно активно. Здавалось, йому комфортно як у спарингу. Тайсон вдарив по тілу, Пол завдав удару лівим хуком. Рахунок 33-32.

Раунд 5: Пол намагався вдарити Тайсона у підборіддя, але спроба виявилась невдалою. Руки він тримав низько, що, як зазначили у виданні, "раніше вважалося смертним гріхом". Рахунок 43-41.

Раунд 6: Тайсон виглядав неповоротким і повільним. На арені гучніше почав лунати свист. Рахунок 53-50.

Знімок, зроблений під час поєдинку Фото: Getty Images

Раунд 7: Помітно, що Тайсон почав важко дихати. Пол не користувався повільністю суперника. Рахунок 63-59.

Раунд 8: Пол вдарив Тайсона у сонячне сплетіння, легенді ухилитись не вдалося. На останніх секундах бою Пол вклонився перед суперником. Рахунок 73-68.

Бій Джейк Пол — Майк Тайсон: чому не сталося нокауту

У The Telegraph повідомили, що загалом за вісім раундів Тайсон завдав лише 97 ударів, тобто майже рівно один удар на десять секунд.

"Єдине, що Тайсону вдалося вибити, це сам Netflix, який впав під тиском такої кількості потокових запитів", — підкреслили у виданні.

Після завершення поєдинку Пол зізнався, чому не нокаутував легенду боксу.

"Я намагався дати найкращий бій, який тільки міг, але коли хтось просто виживає на рингу, по суті, важко зробити це захопливим. Трохи дався взнаки його вік", — пояснив він.

Знімок, зроблений під час поєдинку Фото: Getty Images

Пол розповів, що, отримавши ляпаса, був агресивним та налаштованим відправити Тайсона у нокаут. Однак коли бій розпочався, цей план зазнав краху.

У ЗМІ зазначили, що якби 27-річний Пол дійсно мстився Тайсону на рингу, він міг би завдати "ветерану" боксу жахливої шкоди. Вболівальники здавались розчарованими через те, як пройшов поєдинок. Ближче до кінця бою глядачі почали неспокійно пересуватись та свистіти.

Знімок, зроблений під час поєдинку Фото: Getty Images

Повернення Тайсона на ринг описали як ганебне, а вісім раундів його бою з Полом — навіть болісніше затягнутими, ніж серіал "Зворотний відлік". Обіцянка боксера "вивести на ринг самого диявола" виявилась порожньою.

Нагадаємо, під час церемонії зважування Майк Тайсон вдарив боксера-блогера Джейка Пола по обличчю. На сцені ледь не спалахнула бійка, коли суперників відтягнула охорона.

Боксери, в тому числі Рой Джонс-молодший та Тайсон Ф'юрі, прогнозували перемогу Майка Тайсона. Сам боксер запевняв, що щодня тренується та підготовлений фізично до бою.