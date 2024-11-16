Джейк Пол переміг Майка Тайсона: як проходив бій

Букмекерські контори вважали фаворитом поєдинку 27-річного Джейка Пола.

У виставковому боксерському поєдинку між суперзіркою боксу Майком Тайсоном та блогером Джейком Полом за рішенням суддів переміг Джейк Пол.

Бій відбувся на арені AT&T Stadium в американському Арлінгтоні, штат Техас. Спочатку поєдинок планувалося провести 20 липня, але його було перенесено через проблеми Тайсона зі здоров'ям.

Як проходив бій між Тайсоном та Полом

Першим на місце бою прибув Майк Тайсон.

За ним на стадіон прийшов Джейк Пол.

У перших трьох раундах 58-річний Майк Тайсон тримав центр рингу.

У середині 5 раунду Пол притис Тайсона до краю рингу та зміг пробити крізь блок. Тайсон вистояв та швидко перегрупувався.

Судді після 8 раундів віддали перемогу блогеру — 80:72, 79:73, 79:73.

Скандал перед поєдинком

15 листопада під час церемонії зважування, Майк Тайсон вдарив Джейка Пола, перш ніж охорона підскочила, щоб розборонити супротивників.

Тайсон пройшов сценою і негайно вдарив Пола. Ледь не спалахнула бійка, коли охорона і члени команд Тайсона і Пола кинулися на сцену, щоб розвести бійців.

"Розмову закінчено", — сказав Тайсон, перш ніж покинути сцену.

Зі свого боку, Пол безумовно виглядав здивованим, коли Тайсон вдарив його, але він продовжував посміхатися, перш ніж вибухнути гнівною тирадою.

"Я навіть не відчув цього! Він злий. Він злий маленький ельф. Майку Тайсоне, я думав, що це був милий ляпас, приятелю, але завтра тебе вирубають. Я його вб'ю! Він б'є як сучка. Тепер це особисте. Він має померти!" — закричав Пол.

Зазначимо, що Майк Тайсон — член Зали слави боксу, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі з 1987 по 1990 рік. Майк Тайсон відомий своїми брутальними нокаутами, оскільки його перші 19 боїв закінчилися рано — 12 у першому раунді. У віці 20 років, чотирьох місяців і 22 днів він був наймолодшим чемпіоном у важкій вазі. Тайсон не виступав на професійному рингу відтоді, як програв Кевіну Макбрайду в шостому раунді 2005-го. Йому 58 років.

Джейк Пол — зірка соціальних мереж із понад 27 мільйонами підписників в Instagram і майже 21 мільйоном підписників на YouTube. 27-річний боксер дебютував у професійному боксі 2020 року, нокаутувавши свого колегу по YouTube AnEsonGib у першому раунді. Відтоді він переміг на рингу деяких зірок, серед яких були колишні зірки UFC Бен Аскрен, Андерсон Сілва, Тайрон Вудлі, Нейт Діас і Майк Перрі. Його єдина поразка — роздільне рішення боксерові Томмі Ф'юрі, єдинокровному брату чемпіона у важкій вазі Тайсона Ф'юрі, у 2023 році.

Джейк Пол — Майк Тайсон прогнози букмекерів

Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери називали Пола. На його перемогу приймали ставки з коефіцієнтом 1,44. Виграш Тайсона — 2,87. Нічия оцінювалась котируванням 11,00.

Американський блогер Джейк Пол заробить 40 мільйонів доларів за бій, Майк Тайсон отримає 20 мільйонів.

Бій Майка Тайсона і Джейка Пола був санкціонований Техаським департаментом ліцензування та регулювання.

Нагадаємо, відомі боксери також оцінили шанси на перемогу Майка Тайсона і Джейка Пола.