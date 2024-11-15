Життя Джейка Пола поза рингом: з ким зустрічається і чим володіє скандальний боксер-блогер (фото)
Статки майбутнього суперника Майка Тайсона по рингу Джейка Пола Forbes оцінює у 80 млн доларів. Блогер одружений на голландській ковзанярці Ютте Леердам і живе у величезному маєтку в Пуерто-Ріко.
Американський 27-річний спортсмен Джейк Пол уперше вийшов на ринг менш ніж п'ять років тому, починаючи свою кар'єру як відеоблогер. Напередодні його поєдинку з Майком Тайсоном видання Daily Mail досліджувало життя боксера поза рингом.
Пол починав як ютубер, а також володіє кількома підприємствами, але саме боксерська кар'єра вивела його на новий рівень з фінансової точки зору.
За оцінками, йому заплатили 40 мільйонів доларів за два бої з Беном Аскреном і Тайроном Вудлі 2021 року, що дало йому змогу посісти 46-те місце у списку найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes 2022 року.
У 2024 році Forbes поставив його на 12-те місце у списку найкращих бізнесменів, і згідно з останніми оцінками, статки Пола зараз оцінюють приблизно у $80 млн.
Бізнес
У 2021 році Джейк Пол об'єднався з підприємцем Джеффрі Ву, щоб створити венчурну компанію Anti Fund. Вона інвестувала в оборонні технології, працюючи з Anduril Industries, яка прагне продавати свою продукцію Міністерству оборони США.
Просуваючись у боксі, 2021 року Пол разом зі своєю бізнес-консультанткою Накісою Бадарян заснував промоутерську компанію Most Valuable Promotions (MVP). Він просуває чемпіонку світу в кількох вагових категоріях серед жінок Аманду Серрано.
Пол також заснував організацію Boxing Bullies для боротьби з цькуванням серед молоді.
У 2022 році Пол заснував компанію Betr, що займається спортивними медіа та мобільними ставками.
А вже в червні 2024 року він запустив власний бренд засобів особистої гігієни під назвою W.
Під час запуску бренду W Пол співпрацював із зіркою UFC Шоном О'Меллі, а його продукцію можна знайти в роздрібному магазині Walmart.
Автомобілі
У 2017 році Пол подарував собі синій Lamborghini Huracan, вартістю 328 тисяч доларів. У його колекції є ще Ferrari, Tesla і Rolls-Royce. За оцінками, загалом Пол витратив понад 1,8 млн доларів на автомобілі.
Дім
Минулого року Пол витратив 16 млн доларів на особняк у Пуерто-Ріко, купивши його у бейсболіста Ядьєра Моліни.
У будинку Пола вісім спалень і 12 ванних кімнат, а також великий сад, величезний басейн і тренажерний зал. У нього також є величезне патіо з барбекю і три скутери Bugatti, на додаток до величезного гаража для його колекції автомобілів.
Скандали
У 2018 році він запустив сайт Edfluence, покликаний навчити молодих людей досягати успіху. Однак курс вартістю 7 доларів пропонував лише кілька базових порад.
Рік потому він просував сайт MysteryBrand разом із колегою-ютубером RiceGum. Сайт мав дозволити користувачам вигравати призи, але багато хто стверджував, що так і не отримав нічого.
Крім того, його звинувачували в просуванні криптовалюти, расистських висловлюваннях, неналежному контенті, примусі до сексу тощо.
Стосунки
У квітні 2019 року Пол почав зустрічатися з інтернет-знаменитістю Таною Монжо, а два місяці потому пара оголосила про заручини. Вони обмінялися клятвами в липні 2019 року на церемонії, яку MTV зняв для програми No Filter: Tana Mongeau, що була доступна за платною підпискою за 50 доларів США.
Однак вони не отримали свідоцтво про шлюб, тому він не мав юридичної сили. Пол і Монжо оголосили про своє розставання в січні 2020 року.
Наразі Пол перебуває у стосунках із голландською ковзаняркою Юттою Леєрдам. Вони офіційно одружилися у квітні 2023 року.
Леердам зізналася, що боїться за свого чоловіка перед його боєм із Тайсоном.
"Він — той суперник, який лякає мене найбільше", — пояснила вона, додавши, що майбутній бій більше схожий на безумство.
Політичні погляди
Пол закликав своїх 4,6 млн підписників на X проголосувати за Дональда Трампа, написавши, що ці вибори — боротьба добра зі злом.
І якби перемогла Камала Гарріс, Америка, якою її знають, як вважає Пол, "самознищиться". І після підтвердження перемоги Трампа він назвав результат "величезним кроком у правильному напрямку".
Нагадаємо, брат Джейка Пола вважає, що Майк Тайсон зробив величезну помилку, давши ляпаса своєму супернику.
Фокус писав подробиці майбутнього бою: де і коли його дивитися, на кого "ставлять" букмекери і скільки отримають боксери за свій поєдинок.