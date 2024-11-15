Життя Джейка Пола поза рингом: з ким зустрічається і чим володіє скандальний боксер-блогер (фото)

Статки майбутнього суперника Майка Тайсона по рингу Джейка Пола Forbes оцінює у 80 млн доларів. Блогер одружений на голландській ковзанярці Ютте Леердам і живе у величезному маєтку в Пуерто-Ріко.

Американський 27-річний спортсмен Джейк Пол уперше вийшов на ринг менш ніж п'ять років тому, починаючи свою кар'єру як відеоблогер. Напередодні його поєдинку з Майком Тайсоном видання Daily Mail досліджувало життя боксера поза рингом.

Пол починав як ютубер, а також володіє кількома підприємствами, але саме боксерська кар'єра вивела його на новий рівень з фінансової точки зору.

За оцінками, йому заплатили 40 мільйонів доларів за два бої з Беном Аскреном і Тайроном Вудлі 2021 року, що дало йому змогу посісти 46-те місце у списку найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes 2022 року.

Джейк Пол проти Бена Аскрена Фото: DAZN Тайрон Вудлі проти Джейка Пола Фото: Sporting News

У 2024 році Forbes поставив його на 12-те місце у списку найкращих бізнесменів, і згідно з останніми оцінками, статки Пола зараз оцінюють приблизно у $80 млн.

Бізнес

У 2021 році Джейк Пол об'єднався з підприємцем Джеффрі Ву, щоб створити венчурну компанію Anti Fund. Вона інвестувала в оборонні технології, працюючи з Anduril Industries, яка прагне продавати свою продукцію Міністерству оборони США.

Просуваючись у боксі, 2021 року Пол разом зі своєю бізнес-консультанткою Накісою Бадарян заснував промоутерську компанію Most Valuable Promotions (MVP). Він просуває чемпіонку світу в кількох вагових категоріях серед жінок Аманду Серрано.

Аманда Серрано і Джейк Пол Фото: FOX News

Пол також заснував організацію Boxing Bullies для боротьби з цькуванням серед молоді.

У 2022 році Пол заснував компанію Betr, що займається спортивними медіа та мобільними ставками.

А вже в червні 2024 року він запустив власний бренд засобів особистої гігієни під назвою W.

Джейк Пол із продукцією бренду W Фото: Dexerto.com

Під час запуску бренду W Пол співпрацював із зіркою UFC Шоном О'Меллі, а його продукцію можна знайти в роздрібному магазині Walmart.

Автомобілі

У 2017 році Пол подарував собі синій Lamborghini Huracan, вартістю 328 тисяч доларів. У його колекції є ще Ferrari, Tesla і Rolls-Royce. За оцінками, загалом Пол витратив понад 1,8 млн доларів на автомобілі.

Lamborghini Huracan Фото: The Sun Ferrari 296 GTB

Дім

Минулого року Пол витратив 16 млн доларів на особняк у Пуерто-Ріко, купивши його у бейсболіста Ядьєра Моліни.

У будинку Пола вісім спалень і 12 ванних кімнат, а також великий сад, величезний басейн і тренажерний зал. У нього також є величезне патіо з барбекю і три скутери Bugatti, на додаток до величезного гаража для його колекції автомобілів.

Скандали

У 2018 році він запустив сайт Edfluence, покликаний навчити молодих людей досягати успіху. Однак курс вартістю 7 доларів пропонував лише кілька базових порад.

Рік потому він просував сайт MysteryBrand разом із колегою-ютубером RiceGum. Сайт мав дозволити користувачам вигравати призи, але багато хто стверджував, що так і не отримав нічого.

Крім того, його звинувачували в просуванні криптовалюти, расистських висловлюваннях, неналежному контенті, примусі до сексу тощо.

Стосунки

У квітні 2019 року Пол почав зустрічатися з інтернет-знаменитістю Таною Монжо, а два місяці потому пара оголосила про заручини. Вони обмінялися клятвами в липні 2019 року на церемонії, яку MTV зняв для програми No Filter: Tana Mongeau, що була доступна за платною підпискою за 50 доларів США.

Одруження Тани Монжо і Джейка Пола

Однак вони не отримали свідоцтво про шлюб, тому він не мав юридичної сили. Пол і Монжо оголосили про своє розставання в січні 2020 року.

Наразі Пол перебуває у стосунках із голландською ковзаняркою Юттою Леєрдам. Вони офіційно одружилися у квітні 2023 року.

Джейк Пол і Ютта Леердам Фото: Sportnieuws.nl

Леердам зізналася, що боїться за свого чоловіка перед його боєм із Тайсоном.

"Він — той суперник, який лякає мене найбільше", — пояснила вона, додавши, що майбутній бій більше схожий на безумство.

Політичні погляди

Пол закликав своїх 4,6 млн підписників на X проголосувати за Дональда Трампа, написавши, що ці вибори — боротьба добра зі злом.

Фото: fight sports

І якби перемогла Камала Гарріс, Америка, якою її знають, як вважає Пол, "самознищиться". І після підтвердження перемоги Трампа він назвав результат "величезним кроком у правильному напрямку".

Нагадаємо, брат Джейка Пола вважає, що Майк Тайсон зробив величезну помилку, давши ляпаса своєму супернику.

Фокус писав подробиці майбутнього бою: де і коли його дивитися, на кого "ставлять" букмекери і скільки отримають боксери за свій поєдинок.