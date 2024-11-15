Коронують нове обличчя боксу: суперник Мейвезера зробив прогноз на бій Тайсона та Пола

Брат Джейка Пола вважає, що Майк Тайсон зробив величезну помилку, давши ляпаса своєму супернику. Через це легенді боксу доведеться посунутися з Олімпу.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, 58-річний Майк Тайсон (50-6, 44 KO) 16 листопада вийде в ринг на стадіоні AT&T в Техасі проти американського актора та блогера Джейка Пола (10-1, 7 KO). Брат Джейка Логан Пол, професійний реслер, який у 2021 році бився з Флойдом Мейвезером, зробив ставку на цей поєдинок.

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"Джейк отримав ляпас по обличчю від Майка Тайсона, це знакова, але водночас дуже велика помилка від нього. Це вже особисте для Джейка", — вважає його брат.

Логан Пол на рингу з Флойдом Мейвезером Фото: The New York Times

Він додав, що бій буде повним знищенням Майка, під час якого буде короноване нове обличчя боксу.

Бій Джейк Пол — Майк Тайсон: де дивитися

Відбудеться поєдинок в ніч із п'ятниці на суботу, 16 листопада на арені AT&T Stadium в американському місті Арлінгтон, штат Техас. Початок бою запланований на 03:00 за східно-європейським часом.

Хоча в професійних поєдинках бої тривають по 3 хвилини впродовж 10 або 12 раундів, бій Майк Тайсон — Джейк Пол розрахований на 8 раундів по 2 хвилини.

Офіційним транслятором бою Майк Тайсон — Джейк Пол став стримінговий сервіс Netflix, для якого це буде дебютний показ спортивної події в прямому ефірі.

Прогнози букмекерів на бій Майк Тайсон — Джейк Пол

Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери називають Пола. На його перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 1,45. Виграш Тайсона — 2,80. Нічия оцінюється котируванням 10,00.

Легенда боксу Майк Тайсон отримає за бій 20 мільйонів доларів. Його суперник Джейк Пол заробить вдвічі більше.

Останній, виставковий бій Майк Тайсон провів у 2020 році проти Роя Джонса. Він завершився унічию та не був зарахований послужний список спортсменів.

Нагадаємо, Майк Тайсон в інтерв'ю DailyMail назвав українця Олександра Усика найкращим важковаговиком світу. Проте в поєдинку Усик — Ф'юрі він вболіватиме за британця, бо є його давнім фанатом.

Також ми писали, що Майк Тайсон випустив желейні цукерки з канабісом у вигляді надкушеного вуха. Солодощі є відсиланням до бою Тайсона з Евандером Холіфілдом 30-річної давнини.