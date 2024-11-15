Коронуют новое лицо бокса: соперник Мейвезера сделал прогноз на бой Тайсона и Пола

Брат Джейка Пола считает, что Майк Тайсон совершил огромную ошибку, дав пощечину своему сопернику. Из-за этого легенде бокса придется подвинуться с Олимпа.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, 58-летний Майк Тайсон (50-6, 44 KO) 16 ноября выйдет в ринг на стадионе AT&T в Техасе против американского актера и блогера Джейка Пола (10-1, 7 KO). Брат Джейка Логан Пол, профессиональный реслер, который в 2021 году дрался с Флойдом Мейвезером, сделал ставку на этот поединок.

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"Джейк получил пощечину по лицу от Майка Тайсона, это знаковая, но в то же время очень большая ошибка от него. Это уже личное для Джейка", — считает его брат.

Логан Пол на ринге с Флойдом Мейвезером Фото: The New York Times

Он добавил, что бой будет полным уничтожением Майка, во время которого будет короновано новое лицо бокса.

Бой Джейк Пол — Майк Тайсон: где смотреть

Состоится поединок в ночь с пятницы на субботу, 16 ноября на арене AT&T Stadium в американском городе Арлингтон, штат Техас. Начало боя запланировано на 03:00 по восточно-европейскому времени.

Хотя в профессиональных поединках бои длятся по 3 минуты в течение 10 или 12 раундов, бой Майк Тайсон — Джейк Пол рассчитан на 8 раундов по 2 минуты.

Официальным транслятором боя Майк Тайсон — Джейк Пол стал стриминговый сервис Netflix, для которого это будет дебютный показ спортивного события в прямом эфире.

Прогнозы букмекеров на бой Майк Тайсон — Джейк Пол

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры называют Пола. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1,45. Выигрыш Тайсона — 2,80. Ничья оценивается котировкой 10,00.

Легенда бокса Майк Тайсон получит за бой 20 миллионов долларов. Его соперник Джейк Пол заработает вдвое больше.

Последний, выставочный бой Майк Тайсон провел в 2020 году против Роя Джонса. Он завершился вничью и не был зачислен в послужной список спортсменов.

Напомним, Майк Тайсон в интервью DailyMail назвал украинца Александра Усика лучшим тяжеловесом мира. Однако в поединке Усик — Фьюри он будет болеть за британца, потому что является его давним фанатом.

Также мы писали, что Майк Тайсон выпустил желейные конфеты с каннабисом в виде надкушенного уха. Сладости являются отсылкой к бою Тайсона с Эвандером Холифилдом 30-летней давности.