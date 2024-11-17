Після бою з Тайсоном: Пол викликав нового опонента на двобій за правилами ММА

Після перемоги над ексчемпіоном світу Майком Тайсоном, Джейк Пол почав кидати виклик на поєдинок іншим відомим знаменитостям. Серед них є супервідомий чемпіон світу UFC.

Боксер-блогер Джейк Пол заявив, що готовий викликати на двобій колишнього ірландського чемпіона UFC Конора Макгрегора за правилами ММА. Про це американець написав у своєму пості X.

Пол згадує, що ірландець говорив його команді провести поєдинок у ваговій категорії 170 фунтів (77.1 кг).

"Такого ніколи не буває. Але зробімо це [за правилами як ]в MMA. Без вагової категорії. Так само як це робилося колись", — написав Пол та додав, що Макгрегор не вийде на поєдинок проти нього.

Бій Пола проти Тайсона: що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 16 листопада Джейк Пол переміг ексчемпіона світу у надважкій вазі Майка Тайсона. Букмекерські контори вважали фаворитом поєдинку 27-річного Джейка Пола.

Сам переможець пояснив, чому залишив фанатів розчарованими. Джейк Пол зізнався, чому не відправив суперника у нокаут навіть попри удар по обличчю на зважуваннях.

Пола почали звинувачувати у порушенні головного правила в бою з Тайсоном. Британський боксер-професіонал і ексчемпіон Тоні Беллью вважає, що Пол використовував рукавиці для панчерів, тоді як у Тайсона вони були "м'якші".