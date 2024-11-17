Різниця в рукавичках: Пола звинувачують у порушенні головного правила в бою з Тайсоном (відео)

Британський боксер-професіонал і ексчемпіон Тоні Беллью вважає, що Пол використовував рукавиці для панчерів, тоді як у Тайсона вони були "м'якші".

Відеоблогер Джейк Пол переміг 58-річну легенду боксу Майка Тайсона в поєдинку в Арлінгтоні, проте бій викликав численні суперечки. Так колишній чемпіон WBC у крузервейті Тоні Беллью звинуватив Пола в порушенні "золотого правила" боксу, пов'язаного з вибором рукавичок. Про це пише Daily Mirror.

Найкращі моменти поєдинку Пола і Тайсона

За словами Беллью, Пол використовував рукавички для панчерів, тоді як Тайсон носив м'якші. Це, на думку експерта, зіграло ключову роль у поєдинку.

"Рукавички Майка виглядають занадто м'якими, в той час, як Джейк надів гранти. Різниця між ними величезна", — написав він у соцмережах.

Попри різницю у віці та оснащенні, бій все ж був одностороннім: Пол завдав 78 ударів, тоді як Тайсон зміг відповісти лише 18 ударами. Однак Беллью обурився не тільки екіпіровкою відеоблогера, а й самим фактом цього поєдинку.

"Ми повинні припинити підтримувати це видовище! Джейк повинен битися із суперниками свого рівня, а не з дідусями", — переконаний ексчемпіон.

Проте експерт похвалив рішення Пола не доводити бій до нокауту, виявивши повагу до віку суперника.

"Пол міг би завершити бій нокаутом, але проявив гідність і дозволив Тайсону завершити поєдинок без зайвих травм", — додав Беллью.

Плани на майбутнє

Оглядачі видання пишуть, що після бою обох боксерів тимчасово відсторонили від участі в змаганнях, оскільки техаський департамент ліцензування та регулювання наказав їм 24-денну перерву.

Тим часом Пол планує зустрітися з Канело Альваресом, а Тайсон висловив бажання битися з братом Джейка, Логаном Полом.

Раніше ми писали про те, чому Джейк Пол не відправив суперника в нокаут навіть попри удар по обличчю на зважуваннях.