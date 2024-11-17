Разница в перчатках: Пола обвиняют в нарушении главного правила в бою с Тайсоном (видео)

Британский боксер-профессионал и экс-чемпион Тони Беллью считает, что Пол использовал перчатки для панчеров, в то время как у Тайсона они были "более мягкие".

Видеоблогер Джейк Пол победил 58-летнюю легенду бокса Майка Тайсона в поединке в Арлингтоне, однако бой вызвал многочисленные споры. Так бывший чемпион WBC в крузервейте Тони Беллью обвинил Пола в нарушении "золотого правила" бокса, связанного с выбором перчаток. Об этом пишет Daily Mirror.

Лучшие моменты поединка Пола и Тайсона

По словам Беллью, Пол использовал перчатки для панчеров, в то время как Тайсон носил более мягкие. Это, по мнению эксперта, сыграло ключевую роль в поединке.

"Перчатки Майка выглядят слишком мягкими, в то время как Джейк надел гранты. Разница между ними огромна", — написал он в соцсетях.

Несмотря на разницу в возрасте и оснащении, бой все же был односторонним: Пол нанес 78 ударов, тогда как Тайсон смог ответить всего 18 ударами. Однако Беллью возмутился не только экипировкой видеоблогера, но и самим фактом этого поединка.

"Мы должны прекратить поддерживать это зрелище! Джейк должен драться с соперниками своего уровня, а не с дедушками", — убежден экс-чемпион.

Тем не менее эксперт похвалил решение Пола не доводить бой до нокаута, проявив уважение к возрасту соперника.

"Пол мог бы завершить бой нокаутом, но проявил достоинство и позволил Тайсону завершить поединок без лишних травм", — добавил Беллью.

Планы на будущее

Обозреватели издания пишут, что после боя оба боксера были временно отстранены от участия в соревнованиях, так как техасский департамент лицензирования и регулирования предписал им 24-дневный перерыв.

Тем временем Пол планирует встретиться с Канело Альваресом, а Тайсон выразил желание сразиться с братом Джейка, Логаном Полом.

Ранее мы писали о том, почему Джейк Пол не отправил соперника в нокаут даже несмотря на удар по лицу на взвешиваниях.