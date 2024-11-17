После боя с Тайсоном: Пол вызвал нового оппонента на поединок по правилам ММА

После победы над экс-чемпионом мира Майком Тайсоном, Джейк Пол начал бросать вызов на поединок другим знаменитостям. Среди них есть суперизвестный чемпион мира UFC.

Боксер-блогер Джейк Пол заявил, что готов вызвать на поединок бывшего ирландского чемпиона UFC Конора Макгрегора по правилам ММА. Об этом американец написал в своем посте X.

Пол вспоминает, что ирландец говорил его команде о желании провести поединок в весовой категории 170 фунтов (77.1 кг).

"Такого никогда не бывает. Но давайте сделаем это [по правилам как] в MMA. Без весовой категории. Так же как это делалось когда-то", — написал Пол и добавил, что Макгрегор не выйдет на поединок против него.

Бой Пола против Тайсона: что известно

Напомним, в ночь на 16 ноября Джейк Пол победил экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона. Букмекерские конторы считали фаворитом поединка 27-летнего Джейка Пола.

Сам победитель объяснил, почему оставил фанатов разочарованными. Джейк Пол признался, почему не отправил соперника в нокаут даже несмотря на удар по лицу на взвешиваниях.

Пола начали обвинять в нарушении главного правила в бою с Тайсоном. Британский боксер-профессионал и экс-чемпион Тони Беллью считает, что Пол использовал перчатки для панчеров, тогда как у Тайсона они были "мягче".