"Шанс для чемпіона світу": Володимиру Кличку запропонували вийти на ринг у Саудівській Аравії (відео)

Суперник українця може визначитися за результатами боїв в Ер-Ріяді 21 грудня. Востаннє Володимир Кличко боксував у квітні 2017 року на стадіоні "Вемблі".

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Екс-чемпіону світу з боксу, 48-річному Володимиру Кличку запропонували повернутися на боксерський ринг. Про це сказав голова Головного управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх.

"Хочу побачити тебе в рингу ще один раз. Щоб у тебе був шанс знову стати чемпіоном світу... Попрошу WBC, IBF, WBA і WBO, щоб тобі дали можливість досягти мрії", — заявив Туркі Аль аш-Шейх.

Володимир Кличко в цей час перебував у залі, уважно слухав аш-Шейха і кілька разів посміхнувся у відповідь. Востаннє Кличко виходив у ринг 29 квітня 2017 року на стадіоні "Вемблі" проти Ентоні Джошуа. Українець зазнав поразки технічним нокаутом.

Аш-Шейх заявив, що враховуватимуться результати боїв за чемпіонські титули в Ер-Ріяді 21 грудня. Саме цього дня інший український чемпіон Олександр Усик захищатиме пояси WBA, WBO і WBC у бою з Тайсоном Ф'юрі.

"Побачимо, яким буде результат бою Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика, як відбоксує Даніель Дюбуа", — додав він.

Нагадаємо, українці очікують на реванш українського чемпіона Олександра Усика і британця Тайсона Ф'юрі. Бій пройде в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії на Kingdom Arena.

Фокус раніше писав, що на американського професійного боксера Майка Тайсона подали позов у Лондоні. Компанія Medier вимагає від легенди близько 1,5 мільйона євро компенсації за порушення угоди і бажання Тайсона укласти більш вигідну угоду зі спонсорством Netflix.