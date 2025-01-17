Сможет ли Усик победить Дюбуа в реванше: эксперт оценил шансы боксеров

Американский боксер Шакур Стивенсон не разделяет энтузиазма Даниэля Дюбуа, который бросил вызов Александру Усику, желая отомстить за поражение: считает победу над украинцем невозможной.

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После недавнего боя чемпиона мира в тяжелом весе в 2024 году Александра Усика с Тайсоном Фьюри украинцу бросил новый вызов британский чемпион Даниэль Дюбуа. Такое предложение Дюбуа высказал из желания отомстить за предыдущее поражение двухлетней давности. Усик принял вызов, поэтому весь мир с нетерпением ожидает нового поединка между чемпионами. Американский боксер и чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон оценил шансы противников, как стало известно от Seconds Out.

Стивенсон скептически относится к шансам Дюбуа в предстоящем поединке, по крайней мере, пока.

"Я думаю, что это просто невозможно сделать — победить Усика", — высказал свое мнение американец.

Шакур Стивенсон также признался, что он не представляет вообще, как можно победить украинского чемпиона. По его убеждению, Усик сейчас является непобедимым боксером.

"На данный момент я не знаю, как это можно сделать", — ответил Стивенсон на вопрос о возможности победить Усика.

Однако пока Дюбуа спешит с планами на реванш. Для того, чтобы выйти во второй раз на ринг с украинцем, ему нужно одержать победу над боксером Джозефом Паркером из Новой Зеландии. Паркер выступает в тяжелой весовой категории, является бывшим чемпионом мира по версии WBO в 2016-2018 годах. Их поединок запланирован на 22 февраля 2025 года.

Относительно предстоящего боя Усика и Дюбуа пока подробностей мало. Время и место проведения события еще не разглашают — их будут выбирать позже. Поэтому пока фанатам придется подождать.

Напоминаем, Александр Усик уже выходил на поединок в поединке с Даниэлем Дюбуа. Противостояние состоялось в 2023 году в польском Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу в 9 раунде, когда отправил противника в технический нокаут мощным ударом с правой. На протяжении всего поединка Усик имел преимущество над Дюбуа в скорости.

Стоит заметить, что Дюбуа сейчас абсолютно уверен в своих силах и победе в предстоящем поединке. Во время одного из интервью он заявлял, что "готов прикончить" украинского боксера и хочет "сделать все правильно". Больше о громких заявлениях Дюбуа Фокус сообщал 20 октября 2024 года.

Вместе с тем, Дюбуа не исключает возможности встретиться на ринге с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко. Британец заявил, что хотел бы выйти в поединке с Кличко в случае, если не состоится реванша против Усика или другого оппонента. Дюбуа считает, что "это было бы интересно", ведь считает Кличко настоящей легендой мирового бокса.