Бій Усика і Дюбуа: як фінальний раунд закінчився нокаутом для британця (відео)

Спортсмени провели 9 раундів, які запам'яталися глядачам яскравими моментами. Під кінець протистояння український спортсмен активізувався і завдав серію ударів, які не дозволили британцеві продовжувати боротьбу.

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26 серпня в польському Вроцлаві відбувся один із найочікуваніших поєдинків останнього часу, між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Закінчилося протистояння перемогою українця. Фокус поділився подробицями вирішального раунду.

Тривав бій між спортсменами 9 раундів і запам'ятається він надовго глядачам кількома яскравими моментами.

Першу половину протистояння бій був відносно спокійним, аж поки в 5-му раунді через удар британця нижче пояса не довелося зупинити поєдинок. Кілька хвилин знадобилося Олександру Усику для того, щоб прийти до тями і після цього події почали розвиватися активніше.

Приміром, 7-й раунд 36-річний українець закінчив серією ударів і тим самим притиснув свого опонента до канату. Уже у 8-му раунді британець уперше побував у нокдауні. Комбінація ударів Олександра Усика змусила Даніеля Дюбуа стати на коліно.

Фінальною крапкою поєдинку став 9-й раунд, український боксер завдав британцеві потужного удару з правої руки і тим самим знову відправив його в нокдаун.

Суддя після цього дав сигнал про довгостроковий нокаут на користь українця.

У результаті протистояння закінчилося перемогою Олександра Усика і він захистив чемпіонські титули IBF, WBA, WBO, IBO і пояс журналу The Ring. Тепер у його списку 21 перемога, серед яких 14 нокаутом.

Нагадаємо, 27 серпня Фокус писав, як проходили раунди під час бою Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Під час поєдинку кожен зі спортсменів хотів здобути перемогу, але її відвіз додому боксер з України.