Усик заявил, что после завершения карьеры боксера может стать футболистом

Александр Усик поделился своими планами на жизнь после завершения карьеры боксера: планирует играть за житомирское "Полесье" и забить гол в ворота киевского "Динамо".

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Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик не собирается покидать спорт, даже когда завершит карьеру боксера. Украинский чемпион стремится покорять другую спортивную вершину — футбол, ведь считает себя профессиональным игроком. Об этом боксер рассказал во время интервью The Ring, которое появилось на канале вчера, 20 января.

Украинец рассказал о своем детстве, пути к успеху и мечтах. Когда-то у Александра было много идей и желаний. Каждое свое поражение и победу спортсмен расценивает как что-то новое для себя.

"Я мечтал стать конюхом, быть главным на ферме, и в селе я вообще думал, что буду председателем колхоза", — признался чемпион.

В конце интервью у Усика спросили, чем он будет заниматься, когда его карьера профессионального боксера завершится. На это спортсмен уверенно ответил:

"Футбольным игроком. "Полесье", "Полесье", "Полесье" — чемпион! Вы знаете, я профессиональный футболист. Я имею заключенный контракт с украинской командой. Это Высшая лига, "Полесье" — украинская команда, которая на четвертом месте".

И действительно, если посетить официальный сайт команды, можно увидеть карточку Александра Усика. Указано, что он играет в позиции нападающего. Также здесь упомянуто о том, что боксер уже выступал в составе команды во время зимнего товарищеского турнира Winter Cup.

Также, чтобы подтвердить авторитетность упомянутой команды, Александр Усик вспомнил об одной из ключевых побед житомирского "Полесья".

"Вы знаете украинскую команду "Шахтер"? Донецкий "Шахтер". "Полесье" выиграло у "Шахтера"", — рассказал с гордостью спортсмен.

Усик также вспомнил, что долгое время был фанатом команды "Динамо", остается болельщиком и сейчас, потому что когда-то его отец впервые привел на стадион именно тогда, когда играла киевская команда. Однако, несмотря на давнюю поддержку "Динамо", боксер уверен, что когда-то в составе житомирского "Полесья" забьет гол в ворота киевского оппонента.

""Динамо", мы забьем вам!", — обратился к команде Александр.

Отметим, недавно стало известно о том, что Усик может завершить свою боксерскую карьеру уже в 2025 году из-за того, что ему "больше нечего доказывать". В январе СМИ предположили, что боксеру может не хватить мотивации, чтобы выходить на ринг дальше.

Также американский боксер Шакур Стивенсон рассказал о том, какие, по его мнению, шансы у Даниэля Дюбуа победить Александра Усика в предстоящем реванше. Спортивный эксперт считает, что пока что украинца невозможно победить.