"Не хочу і не можу сказати": Усик розкрив, який саме пояс Зеленський привіз Трампу (фото, відео)

Боксер заявив, що привезений Зеленським пояс за версією WBC під час візиту до президента США Дональда Трампа є спеціальним, однак він не розкриватиме більше ніяких подробиць щодо цього

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Володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) прокоментував історію про пояс WBC, який президент Володимир Зеленський привіз на зустріч із Дональдом Трампом. Про це йдеться на відео на фан-сторінці боксера.

Під час святкування дня народження своєї доньки, чемпіона боксу зловили фанати, поцікавившись у нього напівжартома, чому він тут, а його пояси у Вашингтоні.

"Я не знаю. Мої пояси все у мене вдома", — сказав Усик.

Коли боксера запитати, який саме пояс Зеленський подарував Трампу, то Усик відповів, що це ймовірно є спеціальний пояс.

"Я знаю, що це за пояс, я просто нікому нічого не можу сказати. І не хочу", — додав чемпіон у надважкій вазі.

Наразі відео на фан-сторінці є відсутнім. Раніше знімок із чемпіонським поясом, яке оприлюднило видання Ring Magazine, став вірусним у мережі, за день зібравши понад 210 тисячі переглядів.

Раніше повідомлялося, що Усик незабаром завершить боксерську кар'єру та проведе ще два поєдинки. Олександр Усик планує завершити кар'єру в найближчі 2 роки. Наступний бій він хоче провести з переможцем двобою Дюбуа — Паркер.

Згодом стало відомо про бажання Усика стати футболістом після кар'єри в боксі. Олександр Усик поділився своїми планами на життя після завершення кар’єри боксера: планує грати за житомирське "Полісся" і забити гол у ворота київського "Динамо".