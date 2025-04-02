"Готов отказаться от всех": Усик ответил, заслуживает ли Трамп его пояс (фото)

Мировой чемпион в супертяжелом весе Александр Усик посетил разбомбленную электростанцию, на которой продолжают работать энергетики. Он поблагодарил бесстрашных специалистов за свет и раскрыл свое отношение к тому, что один из поясов остался в Вашингтоне.

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Репортажем с места события поделились 1 апреля в The Washington Post.

На разрушенной электростанции надеются, что перемирие позволит ее восстановить. Она становилась мишенью для ВС РФ столько раз, что работники смирились и перестали менять окна. В 2022 году в этот объект попали семь ракет, а в 2024-м — десять.

Во время обстрелов основные работники надевают каски с тяжелыми бронежилетами и приседают, надеясь, что стена из мешков с песком защитит их от осколков. Остальные сотрудники направляются в укрытие. В руках у этих людей — способность людей функционировать, готовить себе еду, обогревать свои дома и ходить в школу или на работу.

Фото объекта, который посетил Александр Усик Фото: Oksana Parafeniuk / The Washington Post

43-летний руководитель котельного отдела Александр поделился, что сначала был напуган, но потом вся команда привыкла.

"Ну, нельзя привыкнуть, понимаете? Но это моя профессия... Даже когда ракеты летели, оперативный персонал должен оставаться на месте", — добавил он.

Несмотря на напряжение и усталость от атак этой весной работникам электростанции поднял настроение один визит. Объект посетил известный боксер Александр Усик. Он приехал с миссией — привлечь внимание к убыткам, которые несет энергосистема усилиями РФ.

Обладатель четырех главных титулов впервые побывал на теплоэлектростанции, и увиденное напомнило ему съемочную площадку какого-то фильма-катастрофы об апокалипсисе. Боксер признался, что визит "глубоко тронул" его, призвав к международной поддержке и защите украинской энергетики.

Гид провел Усика в центральную диспетчерскую, где ждали работники в касках. Они сгруппировались вокруг чемпиона, передавая для автографов фото, бейсболки, плакаты и даже свои каски. Он "исчез" среди серой униформы энергетиков и распростертых рук.

Александр Усик подписал фото для работников ДТЭК Фото: Oksana Parafeniuk / The Washington Post

Во время разговора с журналистами боксер выразил благодарность за свет в своем доме, отметив, что эти работники воюют совсем в других траншеях.

"Я поражен тем, что люди, несмотря на эти нападения, продолжают здесь работать", — поделился он.

Президент Владимир Зеленский привез в Вашингтон чемпионский пояс Усика в качестве подарка лидеру США Дональду Трампу. Однако встреча в Белом доме обернулась публичным спором политиков и закончилась раньше, чем планировалось.

Зеленский предполагал, что пояс "все еще там", а администрация Трампа не ответила на вопросы СМИ по этому поводу. Однако, по данным издания Time, подарок находится в частной столовой Трампа. Боксера спросили, заслуживает ли республиканец его.

Александр Усик с работниками объекта Фото: Oksana Parafeniuk / The Washington Post

"Знаете, заслуживает он этого или нет, это не проблема. Если это приведет к миру в нашей стране, я был бы готов отказаться от всех своих поясов", — ответил он.

Напомним, ранее боксер Александр Усик предположил, что подаренный в Вашингтоне пояс был специальным. Он заверил, что хранит все свои пояса дома.

В 2024 году во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на День Независимости Усик подарил ему один из своих чемпионских поясов. Он объяснил, что считает политика бойцом, который "только все дает, а ему ничего".