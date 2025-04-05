Брутальный нокаут: украинский чемпион эффектно победил своего соперника в первом раунде (видео)

Украинский боец Роман Крыкля одолел своего соперника из Великобритании Линдона Ноулза в главном событии вечера в рамках турнира ONE Fight Night 30, который состоялся 4 апреля в столице Таиланда.

Related video

Об этом сообщает организация One Championship на странице в Instagram.

Украинский чемпион этой организации одержал досрочную победу над своим соперником из Великобритании уже в первом раунде. Сначала украинец нанес удар коленом в голову британца, который сразу оказался в нокдауне.

Трехкратный обладатель пояса по муай-тай в тяжелом весе сумел подняться. Однако впоследствии украинский спортсмен нанес плотный удар в челюсть соперника, после которого британец оказался на канвасе ринга. Рефери поединка остановил поединок.

Благодаря этому нокауту, украинский боец одержал уже пятую подряд досрочную победу и продолжает оставаться одним из сильнейших представителей промоушена ONE Championship. Сейчас Крыкля является чемпионом мира в таких организациях как K-1, A1, Kunlun Fight и TNA.

Ранее сообщалось, что Усик подогрел слухи о возможном бое с блогером. Украинец поддержал ироничную идею своего тренера, который высказался о "бое" против известного американского блогера и бойца.

Впоследствии Усик ответил, заслуживает ли Трамп на его пояс. Во время своего визита к украинским энергетикам, боксер заявил, что готов отказаться от всех своих поясов ради мира в Украине.