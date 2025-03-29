Усик подогрел слухи о возможном бое с блогером Джейком Полом по правилам ММА (фото)
Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 KO) поддержал ироничную идею своего тренера, который высказался о "бое" своего подопечного против известного американского блогера и бойца Джейка Пола.
Соответствующую картинку, стилизованную под постер предстоящего поединка, украинский боксер разместил на своей странице в Instagram.
На постере в своем сториз, Усик обнародовал стилизованный коллаж, который напоминает постер будущего "боя", и обозначил Пола в этой заметке. На этой фотографии заметно надпись MMA и ринг в форме октагона, намекая на то, по каким правилам может быть проведен "поединок", что выглядит троллингом американца.
Ранее DAZN цитировал слова одного из тренеров Усика Сергея Лапина, что его подопечного "всегда волновало только одно — бои с лучшими из лучших и возможность оставить после себя прочное наследие в мире бокса".
"Но в будущем, уже после того, как он окончательно закрепит себя в статусе одного из величайших бойцов, мы посмотрим, какие возможности перед ним откроются. Было бы здорово провести в клетке бой по правилам ММА с Джейком Полом. Если на этом можно будет заработать, нам это было бы интересно. Также мы все еще не отказываемся от боя с опасным Алексом Перейрой. Возможно, в сотрудничестве с Дэйном Уайтом", — с иронией сказал Лапин.
Впоследствии издание Bloody Elbow сообщило, что сейчас блогер заинтересован в бою против британца Энтони Джошуа, а украинец сейчас ждет своего следующего оппонента для защиты своих титулов.
Ранее стало известно, как Усик согласился на спарринг с Лебигой. Изначально на кону стоял бутерброд с двумя кусками колбасы, но боксер выступил за увеличение "призового фонда". Промоутеры уже предложили локацию для "поединка".
Впоследствии сообщалось, что Усик защитил диссертацию, однако был раскритикован учеными. Экс-доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов указывает, что научный труд боксера содержит ссылки на неизвестные источники и содержит признаки фальсификации таких источников.