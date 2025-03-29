Усик подогрел слухи о возможном бое с блогером Джейком Полом по правилам ММА (фото)

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 KO) поддержал ироничную идею своего тренера, который высказался о "бое" своего подопечного против известного американского блогера и бойца Джейка Пола.

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Соответствующую картинку, стилизованную под постер предстоящего поединка, украинский боксер разместил на своей странице в Instagram.

На постере в своем сториз, Усик обнародовал стилизованный коллаж, который напоминает постер будущего "боя", и обозначил Пола в этой заметке. На этой фотографии заметно надпись MMA и ринг в форме октагона, намекая на то, по каким правилам может быть проведен "поединок", что выглядит троллингом американца.

Усик "дразнит" Джейка Пола боем по правилам MMA (скриншот сториз боксера в Instagram)

Ранее DAZN цитировал слова одного из тренеров Усика Сергея Лапина, что его подопечного "всегда волновало только одно — бои с лучшими из лучших и возможность оставить после себя прочное наследие в мире бокса".

"Но в будущем, уже после того, как он окончательно закрепит себя в статусе одного из величайших бойцов, мы посмотрим, какие возможности перед ним откроются. Было бы здорово провести в клетке бой по правилам ММА с Джейком Полом. Если на этом можно будет заработать, нам это было бы интересно. Также мы все еще не отказываемся от боя с опасным Алексом Перейрой. Возможно, в сотрудничестве с Дэйном Уайтом", — с иронией сказал Лапин.

Впоследствии издание Bloody Elbow сообщило, что сейчас блогер заинтересован в бою против британца Энтони Джошуа, а украинец сейчас ждет своего следующего оппонента для защиты своих титулов.

Ранее стало известно, как Усик согласился на спарринг с Лебигой. Изначально на кону стоял бутерброд с двумя кусками колбасы, но боксер выступил за увеличение "призового фонда". Промоутеры уже предложили локацию для "поединка".

Впоследствии сообщалось, что Усик защитил диссертацию, однако был раскритикован учеными. Экс-доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов указывает, что научный труд боксера содержит ссылки на неизвестные источники и содержит признаки фальсификации таких источников.