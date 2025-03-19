Фальсификация источников: почему ученые раскритиковали диссертацию Усика (фото, видео)

Боксер получил степень доктора философии в области знаний "Право". Он успешно защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел.

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Диссертация украинского боксера Александра Усика содержит ссылки на неизвестные источники, а также в ней можно заметить признаки фальсификации источников информации. На это обратил внимание бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов.

Александр Усик защитил диссертацию

Ученый считает, что диссертация чемпиона относится к категории "Цитатники".

"Научная новизна полученных результатов. Впервые осуществлена классификация международных нормативно-правовых актов...", — цитирует научный труд Усика бывший доцент СумГУ.

В частности, Смирнов обратил внимание на выводы диссертации.

"Последнее очень интересно. Спортсмены очень страдают, что им приходится спускаться в укрытие, поэтому их надо послать за границу", — отмечает Смирнов.

Александр Усик защитил диссертацию

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе в марте 2025 получил степень доктора философии в области знаний "Право", защитив диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Тема научной работы боксера — "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

"Ректор университета Валерий Сокуренко от имени коллектива вуза поздравил Александра Усика с успешной защитой диссертации, пожелал новых достижений и побед в жизни и профессиональной деятельности!" — отметила пресс-служба учебного заведения.

Александр Усик защитил диссертацию

Впрочем, в антиплагиатной инициативе "Диссергейт" выразили недовольство тем, что Усик получил звание доктора философии. Координатор организации Светлана Вовк в своем Facebook раскритиковала чемпиона из-за нарушения принципов академической добропорядочности.

"Господин Усик, зачем имитировать защиту диссертации? Зачем вам нужно обесценивать украинскую науку таким поступком? Вы хотите получить доплату за фейковую степень и приобщиться к фейковым ученым, которые грабят бюджет Украины? Учитывая вашу занятость и расписание тренировок и поединков, очевидно, что вы не имели времени для того, чтобы проводить исследования, писать статьи и диссертацию, участвовать в конференциях", — отметила Вовк.

В частности, она обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования с просьбой отменить решение ученого совета.

Напомним, Александру Усику нужно защитить свой титул.

12 февраля сообщалось, что Усик готовится завершить боксерскую карьеру. Спортсмен проведет еще 2 поединка.