Фальсификация источников: почему ученые раскритиковали диссертацию Усика (фото, видео)
Боксер получил степень доктора философии в области знаний "Право". Он успешно защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел.
Диссертация украинского боксера Александра Усика содержит ссылки на неизвестные источники, а также в ней можно заметить признаки фальсификации источников информации. На это обратил внимание бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов.
Ученый считает, что диссертация чемпиона относится к категории "Цитатники".
"Научная новизна полученных результатов. Впервые осуществлена классификация международных нормативно-правовых актов...", — цитирует научный труд Усика бывший доцент СумГУ.
В частности, Смирнов обратил внимание на выводы диссертации.
"Последнее очень интересно. Спортсмены очень страдают, что им приходится спускаться в укрытие, поэтому их надо послать за границу", — отмечает Смирнов.
Александр Усик защитил диссертацию
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе в марте 2025 получил степень доктора философии в области знаний "Право", защитив диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел.
Тема научной работы боксера — "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".
"Ректор университета Валерий Сокуренко от имени коллектива вуза поздравил Александра Усика с успешной защитой диссертации, пожелал новых достижений и побед в жизни и профессиональной деятельности!" — отметила пресс-служба учебного заведения.
Впрочем, в антиплагиатной инициативе "Диссергейт" выразили недовольство тем, что Усик получил звание доктора философии. Координатор организации Светлана Вовк в своем Facebook раскритиковала чемпиона из-за нарушения принципов академической добропорядочности.
"Господин Усик, зачем имитировать защиту диссертации? Зачем вам нужно обесценивать украинскую науку таким поступком? Вы хотите получить доплату за фейковую степень и приобщиться к фейковым ученым, которые грабят бюджет Украины? Учитывая вашу занятость и расписание тренировок и поединков, очевидно, что вы не имели времени для того, чтобы проводить исследования, писать статьи и диссертацию, участвовать в конференциях", — отметила Вовк.
В частности, она обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования с просьбой отменить решение ученого совета.
Напомним, Александру Усику нужно защитить свой титул.
12 февраля сообщалось, что Усик готовится завершить боксерскую карьеру. Спортсмен проведет еще 2 поединка.